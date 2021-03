El chamamé a ministro correntino: "No transportaba chipa llevaba unas vacunitas"

Ricardo Cardozo, ministro de Salud de la provincia de Corrientes, fue noticia días atrás luego de que chocara su camioneta tras una descompensación y le encontraran dosis de la vacuna Sputnik V, cuando se dirigía rumbo a Goya.

El hecho generó un gran escándalo y la Legislatura provincial presentó un informe para que se explique cómo funciona el mecanismo de distribución de la dosis, mientras que en las redes sociales no faltaron las críticas a lo sucedido.Ante ello, un grupo decidió componer un chamamé para Cardozo. "Resulta que en el baúl, encontraron dos cajitas; no transportaba chipá, llevaba unas vacunitas", dice un tramo de la canción."El Ministro de Salud de mi Corrientes chamigopaseaba con su Hilux y Goya era su destinole agarro un patatús, chocó con la camionetay vino la policía y se llevó una sorpresaresulta que en el baúl encontraron dos cajitasno transportaba chipa llevaba unas vacunitaspara repartírselas o para hacer la platitay como lo explicaran los radicales tan moralistasY se armo el mboyere no llevaba ni un pacútampoco era el tereré eran vacunas de Moscúla Sputnik que lo tiró al Ministro de Saludque negocios quiso hacer con la Sputnik añamemby"