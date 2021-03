En bikini, contó qué hace para tener “unas gambas que hasta Messi querría”

No es una novedad que a los 68 años Graciela Alfano luce una espléndida figura. Y a través de sus redes sociales, la actriz se encarga a diario de demostrarlo.Este miércoles publicó una postal de cuerpo entero en bikini sobre una duna. Allí, se la puede observar de perfil, con el pelo suelto y anteojos de sol.“Nada mejor que escalarse una duna varias veces para sacar unas gambas que hasta Messi querría. Y si no tenemos una duna cerca, vamos por las escaleras y que descanse el ascensor. Los amo, sean felices”, escribió la exvedette junto a la fotografía desde las playas de Claromecó.Días atrás, Alfano se defendió de las críticas por hacer públicos sus romances con Menem y Maradona, luego de sus muertes. “Es lo que pasó en mi vida, no lo invento, es así”, comenzó diciendo en una entrevista radial.