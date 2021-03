Celeste Muriega dijo que Hernán Drago es su “remisero con derecho a ..."

Las versiones vinculan a Hernán Drago con Celeste Muriega. Aambos protagonistas eluden las definiciones certeras, y tanto en entrevistas a diferentes medios, como en sus participaciones en Bienvenidos a bordo apelan a las declaraciones ambiguas, confusas, sin confirmar, ni desmentir.



Drago corroboró en algunas notas que llevó varias veces a Celeste a su casa, así como que tomaron mates juntos y que hay conversaciones por WhatsApp, pero que no vive un romance con la morocha.



La alegre conductora de Crónica TV camina por otro sendero, uno más cercano a animarse a detallar más pormenores sobre su lazo con Drago. Así en un reciente diálogo con Intrusos, Celeste soltó algunos títulos explosivos.



En la puerta de Kuarzo, en Palermo, donde se graba el ciclo de Guido Kaczka, Muriega se refirió a cómo está en la actualidad la química con el modelo. “Ahora seguramente me lo voy a cruzar como a todos los compañeros, hablaremos buena onda como siempre”, sostuvo.



Pícara, con mucha inteligencia para expresarse, la morocha le tiró un dardito al asegurar: “Él nunca dice nada, es muy tibio. Nunca se la juega, después cada uno lo interpreta como quiere”.



Entrada en calor, Celeste se fue soltando y entregó varios datos interesantes al exteriorizar: “La relación con Hernán está normal, hoy en día es solo compañerismo de trabajo y algo de amistad que se fue forjando en este tiempo. Nada más que eso”.



El cronista de Intrusos pinchó una y otra vez en busca de algo más taxativo y llegó cuando ella definió el vínculo: “Remisero con derecho a mates, ahí está”. ¿Entonces? No termina de clarificar del todo.



Y para cerrar, Celeste confesó que la viralización de la noticia enfrió todo lo que podía surgir con Drago. “Hay buena onda, si quizás desde que los medios empezaron a informar, los encuentros se empezaron a perder un poco. Son cosas que van sucediendo ,pero nada, pasa o no pasa”, aseveró.

Fuente: Paparazzi