Rozó la censura con una foto y habló de la decisión que toma todos los días

Actriz, presentadora y modelo, Catherine Fulop lleva varias décadas en mundo del espectáculo y es una de las mujeres más queridas de la farándula por su carisma natural y buena energía. Cualidades que también sabe transmitir a través de sus redes sociales con sus consejos de belleza, sus tips de cuidado personal y sus travesías junto con su célebre familia. Pero ahora armó una sesión de fotos casera con traje de baño enterizo y botas texanas., aprendí que todo lo que quiera lograr lo conseguiré cuando mis ganas sean más grandes que mis excusas y nunca adaptarme a lo que no me hace realmente feliz, asi que hoy dale a tu día toda la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. ¡Ah! Y no te olvides de sonreír”; comentó la mamá de Oriana Sabatini en el texto de las fotos.Para la ocasión, eligió un traje de baño de un solo hombro de una reconocida marca nacional que siempre usa, principalmente cuando se tomó varias semanas de vacaciones por Miami. Este conjunto tiene como detalle una franja en versión animal print. El resto de la enteriza es de color negro.Para elevar la apuesta, le sumó botas texanas de cuero en tono marrón con un poco de taco. Pelo suelto, con separación al medio y un make up simple de sombras metalizadas a tono y labios nude.Hace poco, subió un recuerdo de una sesión de fotos que hizo en Miami con su fotógrafa de siempre: Katty Cantalamessa, quien vive en esa ciudad. En la imagen se la ve sensual, únicamente un pantalón ajustado de tiro alto.Rozando la censura, colocó sus manos estratégicamente y usó como accesorios aros que resaltaban en su peinado y una gorra marinera.