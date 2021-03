Recién salida de la pileta, afirmó: “Ser feliz es una decisión”

Silvina Escudero disfruta de las altas temperaturas. Y en las últimas horas volvió a posar en bikini. En esta ocasión fue para dejar una reflexión.“Hoy decido ser feliz. No importa cuando leas esto, porque ser feliz es una decisión”, escribió la morocha, que también recibió cientos de comentarios con elogios y muchísimos emojis por parte de los fanáticos.Hoy la bailarina disfruta de un gran presente en Los Mammones, programa que conduce Jey Mammón, y recientemente habló sobre lo que fue su paso por los medios.“Infinidad de veces tuve ganas de irme de entrevistas, y especialmente en mis años álgidos. Yo estuve siete u ocho años que estaba en la cresta de la ola todos los días, todo el tiempo era tapa, y eso era muy difícil de llevar, por eso también necesité bajar y salir de eso“, reflexionó.“Si eras linda y tenías buen cuerpo, estabas sí o sí relacionada con el sexo, no importaba tu intelecto o si tenías cosas importantes para decir. Pero hoy, gracias a Dios, no hace falta que sea esa carnicería como antes, hoy me parece que se respeta más al artista, hay más código”, concluyó Escudero.