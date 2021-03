Tobal sobre su embarazo: “Me di nueve meses, todos los días, una inyección”

Eugenia Tobal fue invitada al ciclo Los Mammones, que todas las noches conduce Jey Mammón por América y en el que diversas figuras del espectáculo se relajan y cuentan distintos aspectos de su vida. En esta oportunidad, la actriz conmovió a todos revelando el duro proceso que atravesó para tener a su hija Ema, que nació el 14 de diciembre de 2019.



“Yo tuve trombofilia y la descubrí por suerte en un momento donde estaba buscando ser mamá. Había perdido un embarazo tiempo atrás, pero igual los intentos fueron más lo que creyó la gente que los que yo hice, porque estuve mucho tiempo sola. Y bueno, con la trombofilia me di nueve meses, todos los días una inyección”, explicó.



Y agregó, dejando un mensaje para las mujeres que están pasando por esa situación: “Algo importante para las que están buscando y las que desean ser mamá es que sucede cuando tiene que suceder. A veces acelerar los procesos no es lo que la vida está deparando para vos. La maternidad va a llegar cuando realmente tenga que llegar. A mí me llegó a los 44 años con la persona que elegí, con un hombre maravilloso que tengo al lado. Podría haber llegado de otra forma, yo lo esperaba a los 30 y pico, y la vida después te acomoda como ella quiere”.



En otro tramo de la charla, la ex 099 Central relató cómo fue su encuentro con el Papa Francisco y contó por qué se filtró en los medios. “Fue horrible lo que pasó. Me mandaron leer los labios. No estuvo nada premeditado, yo le dije que era muy feliz en la vida pero que lo único que me faltaba era ser mamá. Fue un momento muy privado y muy íntimo, y hablábamos al oído. Era una confesión muy privada y después me enteré por un periodista que me dijo “si no das la nota, tenemos un material”. No voy a dar el nombre porque es un periodista muy conocido, pero lo hablé y me pidió disculpas”.



La actriz está en pareja con Francisco García Ibar, con quien tuvo a Ema, su primera y única hija. “No encuentro palabras para definir este sentimiento tan indescriptible. Lo que sí sé es que nos ha cambiado la vida en un instante. Ese instante en que ella llegó a nuestras vidas nos transformó”, escribió la actriz en su Instagram tras el nacimiento, junto a una imagen de la beba, envuelta en una mantita blanca con corazones rosas.



Emocionada hasta las lágrimas, Eugenia sostuvo que la maternidad le cambió la vida “en todos los sentidos”. “Viví un embarazo muy particular. El nacimiento de mi hija fue de la mano de la muerte de mi mamá”, recordó y consideró que Ema tiene muchos rasgos iguales a los de su abuela materna.



“Trato de ser la mejor mamá que pueda -continuó-. Siempre le digo a mi psicóloga ‘ojalá sea un poquito de mamá como fue la mía’ y ella me dice ‘vas a ser la mamá que sos. Tu mamá fue tu mamá y vos vas a ser lo que puedas ser’. Una no sabe ser mamá. Vas aprendiendo con los días. Una cree que sabe lo que es la maternidad hasta que sos mamá, hasta que aparece ese ser. Te transforma la vida, literal”, concluyó Eugenia Tobal.

