Sol Pérez habló de sus planes de casamiento y maternidad

Espectáculos Sol Pérez aprovechó el sol para cargar energías y deleitar a sus seguidores

Sol Pérez (27) experimentó un fuerte cambio en su forma de plantarse ante la vida. Y, desde finales de 2019, comparte su vida y sus proyectos con el empresario Guido Mazzoni (38), con quien convive y ya planifica formalizar la familia con el paso por el registro civil o teniendo un hijo.En una entrevista con, la participante de MasterChef Celebrity 2 abrió su corazón de par en par al hablar de asuntos más serios, pero sin dejar de lado las risas, los chistes ni mucho menos la buena onda.-En Flor de Equipo bromearon con Guido con que él quiere ser padre, pero que vos querés casarte. ¿Es algo que hablan en serio dentro de la pareja?-Es algo que recontra hablamos en serio.-Muchos no apostaban a la duración del noviazgo, pero sobrevivieron a la convivencia en plena pandemia y hasta planifican formar familia. . .-Yo tampoco creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. La verdad es que estamos re bien. Compartimos muchas cosas, convivimos hace casi dos años. Tenemos ideas de compartir cuestiones económicas a futuro, como que si compramos algo tiene que ser para los dos, para nuestros hijos. Ya tenemos la idea de formar familia, somos los dos familiaros y siento que su familia es mi familia, y capaz que a él le pasa lo mismo.-¿Tuvieron momentos de tensión en durante el año de encierro y pandemia?-Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada de Mar del Plata, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable, nos apoyamos sin invadirnos, no nos hacemos escenas de celos, no tenemos conflictos. Por ahora no discutimos. Solo alguna mala contestación que se arregla en el momento, no más.-Hablás como si Guido fuera el hombre de tu vida.-Es que tenemos una relación muy linda y a mí me costó tanto encontrar una persona con la que me sienta bien como para tener proyectos a futuro. Tuve noviazgos que estuvieron bien para el momento, pero no sentía que quería dar todo de mí o involucrarme con su familia, pero con Guido me pasa todo lo contrario.-¿Ya te imaginás el casamiento?-Claro que sí. Es más, en la intimidad a Guido le digo “mi marido”, y no lo digo en televisión porque va a pensar que soy una loca que quiere marcar territorio. Él no tiene hijos y estuvo solo durante 17 años, y pasó de eso a estar en pareja con una persona del medio como yo, con toda la exposición y lo que conlleva. Además de eso, convivir conmigo... Ese primer verano fue un montón para él. Hay que saber llevar el medio como pareja de alguien tan expuesta como yo...