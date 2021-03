Captó la atención de sus fans con sensuales fotos desde la cama

Belu Lucius logró dejar mudos a sus seguidores con dos fotos que subió desde la cama. La ex participante de MasterChef Celebrity, sorprendió con imágenes muy hot. Lució un body negro ajustado y dejó al descubierto la marca de la colaless. Los comentarios no tardaron en llegarle.“Sos lo más”, “bombona”, “cada día más potra”, “apa, preciosa”, “nos vas a matar de un infarto“,”qué mujer”, “potra”, “sos genial belu”, “diosa”, “qué belleza que sos”, “te amo Belu”, fueron algunos de los cientos mensajes que recibió.En su feed podés encontrar contenido muy variado, desde fotos beboteando mostrando los distintos looks que usa para su vida diaria, algunos videos divertidos junto a su familia y hasta cuenta con historias destacadas, en donde muestra distintos momentos especiales de su vida.