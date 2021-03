Araceli González contó cómo le afectó el coronavirus y habló de su drama familia

"Después de casi 12 días vuelvo a aparecer acá en las redes. La verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie y los que lo tuvieron saben perfectamente lo que se siente”, comenzó diciendo la expareja de Adrián Suar. "Algunos tuvieron más suerte, no sé de qué dependerá eso, si alguien está bien alimentado, si se cuida", continuó.

A fines de febrero, Araceli había revelado que estaba con síntomas y que había tenido contacto estrecho con familiares que sí estaban contagiados. Por consiguiente, en ese momento, tanto ella como su pareja, Fabián Mazzei, no dudaron en realizarse el hisopado. La actriz relató cómo fue el proceso hasta llegar a hacerse el test de PCR y, una vez con los resultados listos, hizo una publicación: “Positivo para mí. Negativo para Fabi”.Más allá de hablar de su estado de salud y cómo padeció el virus, explicó el drama familiar que está viviendo y en qué estado se encuentran sus seres queridos. “Hoy estamos con un panorama bastante difícil dentro de mi familia. Tenemos a mi tío internado -que es como mi papá- y se encuentra inducido a coma”. Pero su tío no es el único que está viviendo una situación compleja sino, también, su sobrino Vitto.“No hay que subestimar que a los niños no les pega como a nosotros. Mi sobrinito está con mucha fiebre hace 8 días y se encuentra internado con su mamá, que terminó de cumplir su cuarentena junto a su hijo dentro de la clínica”, sentenció la presentadora de televisión argentina, de 53 años de edad.

Araceli, también, se refirió a la experiencia que le tocó vivir en 2019 cuando fue internada por una infección sanguínea: “Tener covid fue lo más espantoso que me pasó en la vida y eso que vengo de una enfermedad terrible de dos bacterias en sangre”.La actriz, a raíz de eso, tuvo que modificar sus rutinas diarias para fortalecer el sistema inmunológico. No obstante, se refirió a la alimentación, en la cual sostuvo: “es muy importante en esta época comer fruta y verdura, quizás, tienen que ver también como la proteína la van consumiendo aunque obviamente eso consúltenlo a su médico o nutricionista”.Para el final de su publicación, agradeció a sus seguidoras con un tierno mensaje: “Gracias por esos videos preciosos y alentadores que me hacían sentir que realmente era muy querida. Me he emocionado mucho con la cantidad de videos que recibí, algunos los repliqué en mi instagram cuando tenía un poco de fuerzas”.

Además, hubo una mención especial para Fabián Mazzei, a quien describió como un compañero importante en un momento de gran soledad y desolación.Por último, hizo un pedido por sus dos familiares que se encuentran internados: “Pedir por mi enano Vitto que se ponga mejor y que salga cuanto antes de ahí adentro y, también, por mi tío para que tenga un buena recuperación”. Sin rodeos, la actriz agregó “vuelvo a decir que no subestimemos al virus, es espantoso”.