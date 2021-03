Sandra Borghi tuvo una desagradable aparición en su baño: imágenes

Películas y series muchas veces han logrado que la gente tenga temor de que algo extraño emerga desde las aguas más profundas a través de un inodoro, pero esto fue real para Sandra Borghi, que en medio de una crisis nerviosa, tomó su teléfono celular para mostrar cómo se batió a duelo con una rana que se negaba a volver a la cloaca de su casa.

La periodista de TN, El Trece y Radio Mitre compartió en sus stories de Instagram el desagradable momento que vivió este sábado por la mañana una vez que terminó de hacer sus necesidades en el retrete.“Al borde de un ataque de nervios”, comenzó la conductora de Nosotros a la mañana su relato, como si fuese el título de la reconocida película dirigida por Pedro Almodóvar, y continuó: “Voy al baño a la mañana, y cuando tiró el botón. . . ”.“Holaaaaa, se agarra la hija de p. . . ”, escribió Sandra Borghi junto al video que muestra al anfibio resistiendo, aferrado a las paredes del inodoro, y luchando contra el fuerte chorro de agua que pretendía arrastrarla hacia las cañerías.Para colmo de la presentadora de televisión y radio, la rana saltó una vez que el botón del aparato sanitario finalizó sus funciones, por lo cual se llevó un gran susto. “Cuando saltó casi me muero”, admitió la periodista del Grupo Clarín.“Es ella o yo. Esto no va a quedar así. Me quedo a vivir en el inodoro hasta que se vuelva a su comunidad”, aseguró Borghi en otra de sus historias de Instagram.Volviendo a grabar en el baño de su casa, la conductora indicó: “Fui por más. Claramente no la iba a dejar ahí, tenía que clausurar el baño”. Sin embargo, el agua de la cadena otra vez no fue lo suficientemente fuerte para arrastrar a la rana.“Pero explicame cómo puede se puede agarrar así la hija de p. . . , con presión, pendiente y en algo tan plano. ¿De dónde se agarra?”, expresó indignada la contrincante del anfibio.La conductora de Está pasando (Todo Noticias) finalmente dijo que “la tercera es la vencida”, y escribió: “Cargué agua para rellenar las Cataratas del Iguazú. Una de las dos se va”.Al tercer intento, Sandra pudo ser la vencedora de ese inesperado duelo. “Se fue. La agarré desprevenida y salió eyectada la HDP”, sentenció Borghi en un video de su inodoro musicalizado con We Are The Champions, de Queen.“Les mando un beso. Hoy paso el sábado acá esperando que no vuelva”, concluyó la presentadora de noticias en diálogo con sus seguidores de Instagram.