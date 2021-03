Actriz felicitó a una colega por su cumpleaños con un fogoso mensaje

Celeste Cid saludó a Julieta Zylberberg por su cumpleaños con un video cargado de pasión. Ocurre que con motivo del aniversario de vida de la expareja de Esteban Lamothe, la protagonista de Las Estrellas (El trece) compartió en su cuenta de Instagram una story muy subida de tono.“Feliz cumple a mi señora de poquito tiempo atrás. . . besos de nubes en tu día Juliet. Que seas siempre muy feliz”, escribió la mamá de André Horvilleur y de Antón Noher en su publicación. Ahora bien, las imágenes que acompañaron esas palabras cargadas de amor dan cuenta de por qué Celeste llamó a su colega “mi señora”.

En ese sentido, el video publicado en la red social de la exintegrante del elenco de Chiquititas (Telefe) muestran a las dos artistas besándose con deseo e intensidad.De todos modos, el encuentro que evidencia las pulsiones sexuales entre ambas mujeres debe observarse dentro del marco de la ficción. En efecto, quienes estaban compartiendo un momento de intimidad eran Martina y Paula, dos de los personajes principales de la tira de Polka Separadas (El trece).Sucede que, en ese universo irreal, las dos muchachas descubren que fluye una profunda atracción entre ellas. Y aunque no logran descifrar con claridad qué es lo que les pasa, lo cierto es que, por suerte, se animaron a dejarse llevar por sus sentimientos y se permitieron disfrutar de las sensaciones.La escena hot que compartieron las actrices podría haber sido un éxito en la pantalla chica. Pero, lamentablemente, la grabación no alcanzó a salir al aire.Con la llegada de la pandemia y la posterior determinación de la cuarentena, allá por marzo 2020, la novela debió suspender las grabaciones. Lo que en su inicio parecía responder a un stand by, con el correr de los días se convirtió en una cancelación definitiva.Así las cosas, la serie protagonizada por Gimena Accardi, Mónica Antonópulos, Agustina Cherri, Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo y Julieta Zylberberg y producida por Adrián Suar no logró recuperarse del tremendo golpe que dio el coronavirus en el ámbito del espectáculo, la cultura y la televisión.