Fito Páez y Lali Espósito lanzaron el videoclip "Gente en la calle"

Gente En La Calle

Fito Páez y Lali protagonizan el nuevo video de su celebrada colaboración, “Gente en la calle”. Esta canción se convierte así en el cuarto single del galardonado último álbum de Fito, “La Conquista Del Espacio”, que casi un año después de su lanzamiento sigue su camino de éxitos.Como bien dice su autor, “Gente en la calle” es “una canción triste con una música amable”, con el vuelo artístico que le imprime Páez, hablando de una dura realidad.Transitando las últimas horas del año 2020, Fito y Lali pudieron encontrarse en Buenos Aires para llevar adelante el rodaje de sus escenas en un estudio de filmación, respetando al máximo las medidas de cuidado y protocolos sanitarios junto al equipo de directores, asistentes y técnicos que participaron de la misma.Los directores del video, Alejandro Ros (también encargado del arte) y Guid Adler (responsable además de la fotografía), recrean ingeniosamente en el espacio interior de ese set fílmico una calle y sus estímulos visuales, utilizando imágenes en grandes pantallas sobre las que Lali y Fito interactúan.Esto se combina con imágenes reales que retratan de manera sutil a partir de los detalles de primeros planos, la crudeza de la temática que relata la letra de la canción. Así, se genera un juego permanente de entrada y salida de un ámbito cerrado a uno abierto, recurso que le da un carácter visual muy interesante al tratamiento del clip.Sobre la experiencia de compartir esta creación audiovisual, nos cuentan los artistas en sus propias palabras.Fito expresó que “Ale Ros y Guido Adler pasaron por muchas etapas e ideas hasta llegar a la propuesta final del video de ‘Gente en la calle’. La canción en sí era un desafío, porque es una canción triste con una música amable; entonces eso que en la música se resuelve como un conflicto para el oyente, en lo visual generó un montón de preguntas y trabajaron mucho para resolver ese cruce de sensaciones.“Hicieron un trabajo fabuloso; con Ale Ros trabajo hace muchísimos años, con Guido hace un tiempo que compartimos este camino. Son dos hermanos de la vida, y les confío todo a los dos. Con Lali trabajar fue muy relajado, ella es muy canchera, muy buena compañera, tiene muchísimo oficio a pesar de lo joven que es, y siempre es un placer tenerla en la fiesta. ¡Espero que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros!”, agregó.Por su parte, Lali señaló que “yo tenía ciertos sueños como fan de la música… este era uno. Suena romántico, pero lo es. Es romántico estar con Fito cantando esta canción y lo que dice no es un detalle menor. Atraviesa a la generación de Fito, a la mía y a la generación más chica también: cómo nos ponemos ciegos con la gente que está en la calle. Hacer una canción con Fito, con esta vibra, como un abrazo para la gente que está en la calle, para mí es un honor”.(Letra y Música Fito Paez)Gente sola en la calleen Buenos Aires, mi amorGente durmiendo solaentre las calles, bajo el solEs tan corto este viajemi Buenos Aires, ¿quién sos?Gente sola en la calleGente sola en el viajeen Pueyrredón y LibertadorGente buscando comidasola en el mundo, mucho más que vosGente sola en la callees imposible así, mi amorGente que está súper solaque necesita tu amorEn invierno y en veranogente que vive en el dolorCuando curtís a su ladosu felicidad sos vosHay un mundo salvajeque vive allá afuera, bajo este solGente, gente vibranteque traga comida que tiran de un camiónMientras el mundo da vueltasgirando y girando bajo este solGente sola en la calleAmanece en la calley ¡¿quién nos abraza, corazón?!Brumas en Buenos Airesyira, yira, yira alrededor del solEn el Parque Lezamay en Recoleta, amorEs un mundo salvaje…Gente durmiendo solaSola en este viajehttps://youtu.be/KrGMRwd9AhMDirector & Fotografía: Guido AdlerDirector & Arte: Alejandro RosRealización Audiovisual / Producción Técnica / Edición / Piezas Lanzamiento:Lautaro Espósito y Dante MianiOperación de Pantallas+ Animación Placas: Max RompoMake Up / Vestuario Lali: Marina VenancioPeinador Lali: Juan CativaOperador de Grúa: Diego CutreraAsistente de Grúa: Rubén Aníbal ZicarelliFoquista: Lucía SomozaGaffer: Patricio Ariel Pérez DúoEléctrico: Nicolás BucciUtilero: Hernán BendaData Management: Mariano LandetcheverryAsistente de artistas: María Rosario del PinoBehind The Scene: Luciano ScigliottiPara más información sobre Fito Paez:www.facebook.com/fitopaez/www.instagram.com/fitopaezmusica/twitter.com/fitopaezmusicawww.youtube.com/user/fitopaezoficialPara más información sobre Lali:Instagram: @lalioficialTwitter: @LaliOficialwww.facebook.com/lalioficialwww.youtube.com/LaliMusicahttps://youtu.be/AMD7KZsXMO4