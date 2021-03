Nada puede evitar que Belén Francese despliegue toda su sensualidad, ni siquiera un blooper con su ropa como mostró en la última imagen que la mediática compartió en las redes sociales. La imagen despertó carcajadas y suspiros en la misma cantidad, fiel al estilo de la actriz.“¿En qué andas? Acá rompiendo escotes. Duró puesto menos de 10 segundos. ¿Les pasa? (en un rato me peino y los veo en TV. Obvio no sé coser así que me cambio”, escribió en la publicación.A poco tiempo de ser madre, la actriz dijo: “Tengo los pechos como para amamantar a todo un país. Ahora estoy como más pechugona”. Sobre el sexo de su bebe confesó: “Es un varón. Siempre lo supe igual, juro que fue intuición del día uno. ¡Estamos súper felices!”. Y por último el nombre: “Por ahora no tenemos nombre elegido, lo llamamos bebito”.