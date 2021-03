Julieta Prandi contó que su ex le hizo “espionaje con cámaras”

Julieta Prandi denunció que su exmarido, Claudio Contardi, la persigue y la observa en zonas aledañas a su hogar. Además, la modelo se refirió con indignación al rol de los tribunales de Justicia de Familia. Ocurre que ya que en reiteradas oportunidades, la actriz, solicitó ante la autoridad competente el otorgamiento de los dispositivos necesarios para cuidarse y para cuidar a sus pequeños de las acciones violentas del chef.



“Justicia “amiga”: El sujeto (léase misógino, ladrón, padre abandónico, maltratador y violento) estuvo hace un rato merodeando mi casa y haciendo espionaje con cámaras”, manifestó inicialmente la conductora de Saraza (FM La 100).



Y luego añadió: “Por cierto, todas las medidas que pedí para proteger a mis hijos y a mí aún no tuvieron respuesta. Gracias por tanto”.



Finalmente, en un último tuit la artista planteó una serie de cuestionamientos: ¿. Qué más van a seguir permitiendo?¿Cuánto más le van a seguir avalando a este pobre “hombre”?



La actriz fue denunciada por su excónyuge ante la justicia. Según alegó Claudio Contardi, la modelo imposibilitaría el vínculo entre éste y los hijos menores de edad que ambos tienen en común, Mateo y Rocco.



Lo cierto es que este planteo gira en la dirección contraria al pedido que realizó Julieta Prandi recientemente ante los tribunales de Familia. Ocurre que la artista había solicitado la interrupción temporaria del régimen de comunicación (antiguo régimen de visitas) que sostienen los pequeños con su progenitor.



La decisión de la exconductora de Zapping (Telefe y América TV) llegó luego del terrible episodio de violencia psicológica al que estuvieron expuestos los niños el pasado viernes 19 de febrero. En aquella ocasión, según trascendió, el empresario abandonó a sus hijos en la puerta de la casa de la modelo, el día que le tocaba velar por su cuidado.



En ese mismo momento, mientras todo sucedía, Julieta estaba al aire con su programa de radio. Por tal motivo, la señora que trabaja en la casa de la mediática y que recibió a los chiquitos tuvo que dirigirse a la comisaria para exponer la situación.



De todos modos, parece que la Justicia argentina no escuchó los reclamos de la actriz, o al menos, no le parecieron suficientes como para darle lugar a su petición. En ese sentido, la blonda detalló qué le dijo Mateo con 5 años, luego de aquel traumático suceso: “Me preguntó, hace dos días, qué edad tiene que tener él, para decidir vivir solo conmigo. Me preguntó eso porque sintió lo que pasó el viernes y desde entonces, no duerme".



En ese orden de ideas, Julieta Prandi ha comentado, y en más de una ocasión, que el empresario tiene una actitud violenta y que, incluso, la ha amenazado de muerte. Vale recordar que, conforme indicó la exconductora de Confesiones, secretos y canciones (América TV), el cocinero incumple con el pago de la cuota alimentaria alegando insolvencia.



Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 hs. de los 365 días del año en la República Argentina.

Fuente: Exitoína