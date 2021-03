Ricky Maravilla vacunado contra el covid: “Hice la fila como corresponde”

En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ricky Maravilla relató: “Un familiar me llamó para comentarme que sabía que había vacunas en el Hospital Papa Francisco de acá de Salta y que se la estaban aplicando a gente que no estaba anotada. Por eso invitaban a que concurran. Ni lerdo ni perezoso, inmediatamente me trasladé hasta allá y me atendieron perfectamente”.



Además señaló: “Hice la fila como corresponde, como un ciudadano más y respetando a la gente. Ya me anotaron, me pusieron la vacuna, me dejaron veinte minutos a ver que reacción tenía y salió todo bien. Gracias a Dios. Hace una semana me colocaron la primera dosis y del 25 al 28 de marzo tengo que ir para que me apliquen la segunda”.



Con alegría aseguró que cuando terminó el proceso, respetando la distancia social y con tapabocas puesto, se sacó una foto con el personal médico allí presenté: “Fue con todo el equipo de ese hermoso hospital”.



En un momento de la entrevista el periodista aprovechó que estaban en tema y le consultó qué pensaba sobre el escándalo del ‘Vacunatorio Vip’. Sin querer entrar en la polémica, Ricky respondió: “No quiero opinar porque no conozco bien las circunstancias. Hubo muchos comentarios en los medios de distintas índoles. Realmente no comprendí bien el tema”.

Fuente: Tn Show