Karina Gao fue dada de alta: "Ganamos esta batalla"

Luego de un mes de internación, Karina Gao, quien estando embarazada contrajo coronavirus y debió ser puesta en coma farmacológico debido a las complicaciones que generó su cuadro, fue dada de alta. Al llegar a su hogar, la cocinera de Flor de Equipo compartió un sentido posteo en la red."Hoy exactamente 30 días de internación, y para mi sorpresa hoy es el mismísimo día de mi alta!! (bueno estrictamente hablando paso ahora a hospitalización domiciliaria... pero yaaa es otraaaaaa cosa!)", arrancó escribiendo Karina Gao en su cuenta de Instagram junto a un video que muestra su salida del Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, donde estuvo internada.

La popular cocinera, cuyo cuadro se complicó con una neumonía bilateral, continuó: "¡Estoy profundamente agradecida con el equipo medico de @sanatoriootamendi que me han salvado literal la vida y a todos los personales de la salud que me han cuidado tanto durante estos 30 dias!"."Siempre digo y lo reconfirmo que en Argentina somos afortunados porque tenemos a los mejores médicos profesionales con la mejor calidez humano. Ellos en este mes, se convirtieron en mi familia y soporte. ¡Gracias gracias gracias!", señaló, para luego reflexionar ante su dramática experiencia: "Este virus es solitario, te aisla, te aleja de tus seres queridos, te aisla del mundo, pero ¡nada de eso impidió que pueda recibir las energía positivas, rezos, y amor que he recibido de todos!! y lo recibí cada uno de lo que mandaron, gracias a ellos me desperté sintiendo amada.Por último, explicó: "El camino de la rehabilitación va a ser larga y lenta, pero ya no estaré más sola:) tengo a mis 3 caballeros de escoltas y el #bebu3 que esta aprendiendo MUY bien de sus hermanos!", manifestó la madre de mellizos, llevando calma sobre su embarazo de 8 meses. "Hemos ganado esta batalla pero aun no la guerra. A no bajar los brazos! A seguir cuidándose! Cuídense", concluyó haciendo un pedido expreso a todos.Karina Gao había sido puesta en coma el pasado 5 de febrero. Y fue la misma integrante de Flor de Equipo quien lo anunció a través de sus redes. "Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir al coma. No sabemos cuando me voy a despertar. Recen por mí por favor", concluyó Karina entonces.Cerca de las 13 horas, Florencia Peña reveló en su programa, Flor de Equipo (Telefe), que Gao había sido dada de alta y ya se encontraba en su casa junto a su marido y sus hijos.“¡Karina volvió a su casa! Ahí está la fotito de Kari en su casa con sus mellis. La verdad que después de todo este tiempo en el sanatorio, donde estuvo tan complicada y no sabíamos qué podía pasar, verla ahora volver a su casa… ¡Qué fuerza esa mujer! ¡Qué fuerza!”, expresó la conductora emocionada.

“Porque, realmente, la peleó por ella y por su hijito. Fue un caso que conmocionó a toda la Argentina. Le mandamos un beso enorme y ojalá la podamos tener en algún momento por zoom, aunque sea para saludarla”, cerró Peña, mientras el resto del equipo e Iván de Pineda, invitado al programa, aplaudían a gran noticia.