El accidente de Belu Lucius por su tanga: "Estuve sentándome de costado"

Belu Lucius fue a un reconocido hotel de Ezeiza junto al paranaense Javier Ortega Desio, el jugador de rugby con el que está casada y tiene dos hijos: Bautista, de 2 años y 4 meses, y Benjamín, de 1 año y 3 meses.Todo era alegría según se podía observar en la cuenta de Instagram de la figura de Telefe durante la tarde del sábado, pero este domingo ella contó que por culpa de un accidente ahora está obligada a sentarse de costado para no tener dolor.“Lo vi a Javier tan enganchado con los toboganes que me anime? y dije: sacame una foto que me quiero tirar”, comenzó el relato.“Subo lo más campante haciéndome la agrandada que me iba a tirar sola, grandulona b. . . que soy, y cuando apoyo el c. . . sin retorno empiezo a caer y me doy cuenta que la maldita tanga con la fricción me estaba quemando el. . . ”, indicó Belu Lucius sin filtros.“Así? que estuve sentándome de costado todo el santo día”, comentó en el texto, antes de cerrarlo con una contundente conclusión que expresa que estará alejada de este tipo de juegos, por lo menos, por un largo tiempo: “Mi c. . . come trapo no es apto para toboganes de agua”.