Rocío Oliva piensa sacar un libro sobre Diego Maradona

Rocío Oliva y Diego Maradona estuvieron juntos siete años como pareja, muchos de los cuales los vivieron en Dubái mientras el astro del fútbol se desempeñaba como Director Técnico de un club local.



Tras la repentina muerte del Diez, la panelista se convirtió en su última ex pareja y quien conoció al ídolo en la intimidad de sus últimos años. En medio de la investigación judicial de su deceso, la deportista confesó que piensa en publicar su propio libro sobre Maradona.



El rumor sobre sus intenciones de publicar un escrito sobre sus vivencias con el padre de Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Dieguito Fernando estaba instalado y en un móvil con "Implacables" Oliva lo confirmó. Al ser consultada sobre si ya lo estaba escribiendo o si tenía una fecha aproximada para su lanzamiento, respondió: "No, lo estoy pensando".



En mayo del 2019, su abogada, Ana Rosenfeld, contó en "El Diario de Mariana" que hacía más de un mes estaba escribiendo un libro sobre "la vida de Rocío con Diego, con lo que dijo y lo que no puede contar".



"Ella me dio la información y yo le estoy poniendo la liturgia legal. Me limité a escribir, no sólo de la historia, sino del historial de las cosas que pasaron por Diego Armando Maradona mientras estuvo conviviendo con Rocío. Créanme que Oliva es una mujer muy inteligente. Vio mucho, observó mucho. Y ella, aunque no lo puedan creer, siempre quiso, quiere y querrá el bienestar de Diego", contó la letrada en aquel momento.



Luego de separarse, la relación de la panelista de "Polémica en el Bar" y el futbolista continuó hasta sus últimos días con una cercana confianza y vínculo de amistad.

