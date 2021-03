La actriz Libertad Leblanc está internada en terapia intensiva

Libertad María de los Ángeles Vichich -ese es su verdadero nombre- acaba de cumplir 83 años el pasado 24 de febrero pasado y ahora atraviesa un momento delicado por su salud.Su hija Leonor actualmente vive en Suiza y se encuentra tratando de viajar a la Argentina a pesar de las restricciones frente a la pandemia por coronavirus que pueden complicar el trámite para conseguir los pasajes y volar al país.Leblanc vivió un tiempo en Madrid, España, donde tiene una casa, y allí sufrió un infarto que para sus médicos fue problemático.Sin embargo, cuando debía comenzar a hacerse estudios para descubrir por qué había sufrido el paro, quiso viajar a la Argentina por un motivo en particular."En España tuve un infarto, sin razón aparente porque soy una persona totalmente sana. Recuerdo que no me querían dejar salir del país; por otra parte, me contaron que me caí y me desmayé. Sentí que me ahogaba y todos corrieron como locos para internarme, por suerte, cuatro médicos me reanimaron", indicó hace algunos años la actriz y vedette.Luego mencionó el conflicto con los profesionales que la trataban: "El director del sanatorio me dijo que no podía venir a Argentina porque fue muy grave lo que me pasó y tenían que investigar. Y yo le dije lo entiendo, pero quiero ir a mi país antes de morirme. Tuve que firmar una nota en la que se desligaban de la responsabilidad; y estoy acá haciendo todos los tratamientos y lo que me hace falta".

Tiene una neumonía doble bastante complicada

Adela Montes, amiga íntima de Libertad, también fue consultada por este medio. "Ella empezó con problemas de salud hace tres años, cuando había viajado a España para vender un departamento y tuvo un problema cardíaco. Después de eso, volvió a la Argentina y comenzó un tratamiento, pero ya nunca volvió a estar del todo bien. Se la veía muy decaída, pasaba mucho tiempo en la cama y comenzó con un principio de Alzheimer", expresó.En esa línea, también contó cómo se enteró de su cuadro. "Yo siempre la llamaba cuando veía que daban sus películas a la madrugada y le avisaba. Pero el 24 de febrero, día de su cumpleaños, cuando me quise comunicar me resultó imposible. Insistí, hasta que logré comunicarme con Andrea y me dijo que estaba internada. Libertad vive en Ocampo y Las Heras y por eso la llevaron al Hospital Rivadavia, que es el más cercano", dijo. Y precisó más información sobre su salud: "Tiene una neumonía doble bastante complicada y agua en los pulmones, por lo que me dijeron. Además, tiene problemas en los riñones. El pronóstico es reservado, por lo que le pidieron a la hija que viajara a la Argentina. Seguramente, va a estar llegando en los próximos días".Cabe destacar que la actriz rionegrina filmó 30 películas entre los años 1960 y 1989, entre las que figuran Acosada, de 1965, y La endemoniada, de 1968. Tuvo un breve matrimonio con el empresario teatral Leonardo Barujel, con quien tuvo a su única hija. "Estuve profundamente enamorada de mi marido y cuando lo dejé sufrí mucho, no fue tan simple", había dicho en una entrevista.