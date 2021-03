Mariano Dalla Libera fue el primer eliminado de Masterchef Celebrity

Luego de una primera semana donde todos parecían amigos, MasterChef Celebrity comenzó a levantar temperatura. Este domingo, con la primera gala de eliminación, y uno menos para acceder al premio en efectivo, quedó muy claro que el espíritu competitivo está en cada uno de los participantes, y que están dispuesto a todo para seguir el competencia.



A priori la prueba no pareció tan complicada porque, luego de pasar por el mercado, la consigna fue lucirse con un pastel de papas.



Sin embargo, la falta de algún que otro ingrediente, los nervios y las dudas sobre si caer o no en la simpleza durante la preparación, sumado a un pedido de último momento de sumar tres croquetas, llevó a los ocho sentenciados a vivir múltiples situaciones de angustia. Además, a esto se le agregó un balcón (donde se situaron los ocho “salvados” de la semana) que parece no haber ayudado demasiado.



La primera en quejarse fue Sol Pérez, que apuntó contra los comentarios críticos de Flavia Palmiero, Dani “La Chepi” y Georgina Barbarossa: “Escucho todo lo que está diciendo el balcón y me pone muy nerviosa, ‘cortá la papa’, ‘tapá la olla’. No voy a escuchar nada de lo que dicen arriba, voy a meter la papá así y si no se hace después veré”.



El periodista Fernando Carlos, que había dicho que el balcón era “un enemigo”, fue apoyado por Germán Martitegui, que se metió de lleno en la disputa: “Ya que le ponen tanta onda, el chico está haciendo buñuelos en lugar de croquetas y nadie le dice nada. Tanto cotorrerío acá arriba para no hacer nada...”.



Pero el más perjudicado fue Mariano Dalla Libera, que escuchó y siguió los consejos de Barbarossa y, a la hora del veredicto, fue duramente criticado por su preparación, calificada de “impasable”. La actriz se sintió tan culpable que reconoció su responsabilidad: “Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía. Si vuelvo alguna vez al balcón no voy a abrir la boca nunca más”.



Pero no sirvió de mucho, por una suma de errores el deportista fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity. Y por declaraciones posteriores, no se fue nada contento.