Nati Jota compartió un posteo en Instagram y como suele ser habitual causó revuelo en sus fans. La periodista, siempre está activa en las redes sociales y comparte todo con sus seguidores.Esta vez, la influencer subió una foto con en la que posé en traje de baño frente al espejo. Haciendo referencia a la misma escribió: “Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una m. . .” Y agregó: “Muchas me entenderán lo sé”.“Realmente te entiendo nati”, “la historia de mi vida”, “que linda,” “bombón”, fueron algunas de las reacciones de sus fans.