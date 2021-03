Karina Gao contó su experiencia al despertar del coma y cómo va el embarazo

La cocinera Karina Gao fue inducida al coma luego de padecer una neumonía bilateral producto del Covid-19. Sin embargo, luego de 12 días logró despertarse y mostró varias mejorías en su salud como volver a caminar.



Durante sus doce días en coma, las cuentas de la influencer fueron administradas por sus seres más cercanos que pedían oraciones por ella y agradecían todos los mensajes de amor que recibían a diario. Pero ahora, la cocinera de "Flor de Equipo" volvió a sus redes y se animó a responder las preguntas de sus admiradores.



Karina está embarazada de seis meses y una de las primeras inquietudes que aclaró fue cómo se encuentra su bebé: "Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien, recuperándome pero muy bien". Aclaró que aún no sabe cuándo le darán el alta pero especuló que será la próxima semana: "Es medio día a día, supongo que la próxima semana. En algún momento sucederá".



Relató cuáles fueron sus sensaciones durante el coma: "Tuve muchos sueños raro, pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, solo miedo los 15 minutos antes de ser entubada". En esa misma línea reflexionó que "el que sufre es el que está despierto, en coma no te enterás de nada. Es como un sueño, dormir de noche de corrido".



Sus seguidores le manifestaron también sus ganas de volver a verla en la cotidianeidad, pero ella remarcó: "Tengo una lastimadura grande en la cara, pero más importante quería que primero me vieran los chicos. Necesito eso, un momento con mi gente, estoy que camino por las paredes de ganas de verlos". La chef china tiene gemelos fruto de su relación con su esposo Dominique.



"Cuando me “desperté”tuve la suerte de que estaba el Franchu que me decía constantemente 'te estás despertando, tranquila, ya todo pasó. . . puede pasar esto, lo otro, tranquila', así constantemente. Así que puedo decir que me desperté con mi príncipe azul", consideró optimista.



Y expresó: "No es que te despertás de un día para el otro. Te van despertanto. Tardé dos días en 'despertarme' y después unos cuantos días más para estar lúcida".



También describió cómo se encuentra de humor al cumplir un mes de la internación y aseguró: "Tengo altibajos, pero mayormente bien. Hay momentos que todavía no lo puedo creer y procesando de apoco todo lo que pasó. La sensación emocional va a llevar un tiempo".

