Mica Viciconte manifestó sus ganas de convertirse en mamá con Cubero

La relación de Mica Viciconte y Fabián Cubero avanza con fuerza; la convivencia va bien y la pasan bárbaro a pesar de que los conflictos con la ex de él y mamá de sus tres hijas, Nicole Neumann, siguen a la orden del día.



Aunque Mica y Fabián están felices, a ella le gustaría dar un pasito más. Sí, ella siente muchísimas ganas de convertirse en mamá y así lo manifestó en diálogo con Agarrate Catalina.



"Es algo que deseamos. En realidad, es algo que deseo yo más que él porque él ya pasó por la experiencia. El tema es cuándo es el momento, eso nunca lo sé. A mí me gusta laburar y laburo un montón. Ahora, si Dios quiere, me viene más trabajo. En algún momento voy a tener que decir ‘ya está’ y trabajar menos. Calculo que va a fluir", reflexionó.



Además, reveló por qué desea convertirse en mamá con Cubero. ¿Qué la atrae de su forma de ser como papá? "El deseo está, me encantaría ser mamá. Lo elijo a él porque lo conozco como padre, me encanta cómo es y eso me da mucha tranquilidad”, siguió.



Y se despidió elogiando con ternura a su pareja. "Él es divertido y excelente persona. A veces, es tan bueno que se pasa; como padre lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga", sentenció.