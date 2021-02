Nicole Neumann contó por qué hace tiempo que no se la ve en pareja

Mientras su ex, Fabián Cubero, comparte su rutina con su novia, Mica Viciconte, a través de las redes sociales, Nicole Neumann prefiere no hablar de su vida sentimental ni mucho menos mostrarse con una nueva pareja.



De hecho, cuando el cronista de Implacables le preguntó si está o no saliendo con alguien, la modelo y conductora esquivó la pregunta con elegancia. Eso sí, explicó por qué no suele hablar de cómo está su corazón.



"Yo no hablo de mi vida personal desde hace dos años y medio, nunca voy a decir nada; si estoy conociendo o no, si fui o si vine, nunca más. Siempre digo que amo el estado de enamoramiento, me encanta enamorarme, pero estoy más dura de enamorar que años atrás", se sinceró.



Con respecto a la posibilidad de ser nuevamente madre, la conductora se mostró tajante. "¡No! Estoy re bien con mis tres niñas para compartir la vida", sentenció, sin vueltas.



Las últimas parejas con las que se las vio hace tiempo fueron Facundo Moyano y Matías Tasín.