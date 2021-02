Gerardo Romano: “Hay que privilegiar a los jóvenes porque los viejos han vivido”

Política Dirigentes opositores y autoconvocados protestaron contra el Gobierno nacional

Gerardo Romano dio su opinión sobre el “vacunatorio VIP” y desató la polémica en las redes sociales por una comparación desafortunada. Aunque reconoció que él jamás hubiera actuado como el exministro de Salud Ginés González García -al que Alberto Fernández le pidió la renuncia-, prefirió bajarles el tono a las críticas contra el Gobierno.“Cuando en un barco vamos a los botes, y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también, no hay criterio”, lanzó en una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.Romano dejó en claro que el que tomó una vacuna que no le correspondía cometió una falta de ética grave. Por último, comentó que a él jamás le llegó el ofrecimiento para darse la Sputnik V, como sí pasó con algunos de sus colegas.“Toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita, errónea, pésima que yo no hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza”, concluyó.