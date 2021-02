Murió la actriz que interpretó a la hermana Suplicio en "Esperanza mía"

La actriz y cantante Gipsy Bonafina falleció este sábado a los 63 años en el Hospital Alemán victima de un cáncer. Con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, sus papeles más recordados fueron en Vulnerables y, sobre todo, como Suplicio, una de las monjas de Esperanza mía, la tira protagonizada por Lali Espósito y Mariano Martínez que se emitió en 2015 enLa noticia la dio a conocer la Asociación Argentina de Actores, por medio de un comunicado. “Lamentamos el fallecimiento de la actriz y cantante Gipsy Bonafina, abrazando a sus familiares y amistades en este duro momento. Llevó adelante una nutrida y destacada trayectoria artística en teatro, cine, televisión y música”, comunicó esta tarde la asociación en su página de Facebook.Según consigna la entidad, su nombre real era María Cristina Bonafina. Estaba afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1995. Egresó del Conservatorio Nacional de Arte Dramático y estudió actuación con Carlos Gandolfo. Se formó en musicoterapia, improvisación musical y piano y, además de la actuación, se dedicó a la docencia y al coaching para cantantes y actores.En teatro, presentó espectáculos en Argentina y en España. Desde la página de la organización destacan las numerosas obras en las que trabajó, como Piaf, Sugar, El cuarto de al lado, El país del no me acuerdo, Cielo rojo, el sueño bolchevique, Cats, o Drácula el musical. Como directora teatral tuvo a su cargo las puestas en escena de “Lucía la maga”, “La tortuga de Pehuajó”, “Pasión bohemia”.Su trabajo en televisión incluye participaciones en diferentes géneros, como la comedia, el drama o la trama histórica, lo que da cuenta de su compromiso con la profesión. Su talento pudo apreciarse con sus recordados papeles en Esperanza mía y Vulnerables; pero también en títulos como Según Roxi, Vidas robadas, Sos mi vida, Padre coraje, El puntero, Ciega a citas, Televisión por la identidad y Amor en custodia, entre otros programas.Su labor en Vulnerables, el unitario de Pol-ka, fue uno de sus primeros acercamientos para el gran público televisivo. “Vulnerables estaba fabulosamente escrita por Gustavo Belatti y Mario Segade, estaba maravillosamente dirigida, por Daniel Barone, y protagonizada grandes actores. Entré por un capítulo, mi personaje gustó y quedé. La repercusión del programa es impresionante, me paraban en la calle psicólogas para hablarme de lo que pasaba en la ficción”, recordó en 2015 en una entrevista conEn relación a la tira protagonizada por Mariano Martínez y Lali Espósito reconoció la importancia de su impacto generacional: “Esperanza mía me acercó al público joven. Era como estar todos los días en un recital. Lali convoca a muchísimas jovencitas, que la aman. Además, conformaron un elenco con unas actrices tremendas como Rita Cortese, Ana María Picchio, Gabriela Toscano, Carola Reyna”, manifestó respecto a la exitosa novela que se emitió en 2015 porEn cine, trabajó en La entrega, El espejo de los otros, Amapola, La edad del sol, Anita y El día que me muera. Entre sus shows como cantante presentó los espectáculos Un clásico, Concierto y desconcierto, Gipsy con amigos: un clásico, Eternamente, un clásico y Tributo” y “Cantautoras.Actriz versátil, con un largo recorrido y probada en diferentes escenarios, siempre se mostró respetuosa de la profesión: “A mí me gusta el ritual del teatro. Me gusta llegar al teatro, prepararme, compartir ese momento con mis compañeros. Eso tiene que ver con la personalidad. Hay gente que adora hacer tele y no la pasa tan bien en el teatro y al revés”, señaló en la mencionada entrevista con este medio.