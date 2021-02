Florencia Peña se defendió de las críticas por tapa sobre violencia de género

Florencia Peña realizó una producción fotográfica de alto impacto con el objetivo de visibilizar y generar conciencia sobre la violencia de género. Bajo el título “Ni una más”, la actriz fue portada de la revista Gente: su cara aparecía cubierta por los nombres de mujeres que fueron víctimas de femicidios en lo que va del 2021, actualizado hasta el cierre de la edición.“?Somos el grito de las que ya no esta?n. Somos la voz de las pibas que nunca volvieron. Somos la fuerza de lxs nin?xs que ya no tienen a sus madres. ¡Hartas estamos! Nos esta?n matando. Y si tocan a una nos tocan a todas. Escuchen nuestra voz. Vivas nos queremos. Vivas, libres y sin miedo. #NiUnaMa?s... De la violencia se puede salir. ¡Pedi? ayuda! Llama? al 144”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram.Esta campaña generó revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación con voces a favor y en contra. Al enterarse de esta polémica, Peña explicó en su programa Flor de equipo los motivos que la llevaron a participar de esta producción: “Cuando me convocaron, entendimos que teníamos que visibilizar esta causa. Obviamente a mí me enrolan muchas causas, pero está me estaba preocupando particularmente y decidí ponerle el cuerpo como actriz, sin querer ponerme por encima de nadie, haciendo lo que yo sé hacer”.Con la voz quebrada y casi al borde del llanto, la conductora de Telefe afirmó: “Soy una gran observadora de la realidad, una mujer empática, que me afecta muchísimo todo lo que está pasando, que me da mucha tristeza que haya mujeres que mueren todos los días en la Argentina. Desde mi humilde lugar de mujer social y de actriz, entendí que estaba bueno ponerle el cuerpo”.“Creo que las batallas se libran en todos los lugares”, afirmó Florencia muy emocionada. Y señaló que consideraba una buena idea enviar un mensaje de concientización desde el arte. “Cuando yo hago teatro, siempre siento que si alguien se va con algo que no traía, la misión del arte está hecha. El arte es subjetivo, alguno puede decir que esa tapa no le gusta.... Todas pueden ser verdades, yo no tengo la verdad, pero como actriz interpreté a una mujer que le pasaba eso. Y les juro que lo que me pasó en el cuerpo, fue lo que me pasó en ese momento, sentí el terror”.Además, la periodista Nancy Pazos hizo una reflexión sobre esta polémica y defendió a su compañera por haberse animado a participar de esta campaña. “En tu cara tenés los nombres de todas las chicas que se habían muerto hasta el momento que fue la producción. Son 58 femicidios en lo que va del año...”, manifestó la panelista.Luego, señaló que estamos viviendo “un momento de deconstrucción de la sociedad” y que es interesante llevar un mensaje a través de una manifestación artística para que mucha gente visibilice la violencia de género. “Hay quienes a esto también lo critican... Está bueno contarles básicamente que cada uno desde su lugar hace lo que quiere y lo que puede”, afirmó. Más tarde, se refirió a las mujeres que se manifestaron en contra de esta producción: “Chicas, estamos en la misma lucha, estamos hablando de la deconstrucción de todas nosotras”.Por último, Florencia aseguró: “No existen las verdades absolutas, estamos tratando de despertar conciencia, que las mujeres salgan de los círculos de violencia. Tenemos que hablarles a todas... Yo soy muy respetuosa del feminismo de base, de las mujeres que salen a la calle a pelear y alzar la voz desde hace muchísimos más años que yo lo hago. Porque siempre me sentí una mujer feminista en mi manera de comportarme, porque he hecho todo lo que quise siempre. Pero necesitamos ponerle la voz a aquellas mujeres que no la tienen”.