Desinhibida como pocas, respondió picantes preguntas sobre su intimidad

La vedette uruguaya Mónica Farro suele compartir parte de sus rutinas de entrenamiento, sus nuevas cápsulas de bikinis y ropa deportiva, y algunos momentos de su intimidad con su marido, Leandro Herrera. Desinhibida como pocas, se animó a un divertido juego de preguntas y respuestas con sus seguidores y contestó hasta las curiosidades más picantes."Respondo todo. Sean creativos", fue la consigna que lanzó la actriz a través de sus historias de Instagram para invitar a los usuarios a que despejaran sus dudas. Si bien recibió varios comentarios acerca de su carrera y elogios de su cuerpo, muchos también quisieron saber sobre su vida privada.Una de las respuestas más divertidas fue cuando le preguntaron: "¿Es verdad que una vez un hombre al mirarte tanto casi choca?", y ella contó la anécdota: "Me pasó dos veces, uno iba en bici y otro en auto".También recibió consultas más subidas de tono como si alguna vez le ofrecieron plata por sexo y la actriz reveló: "Siempre hay de eso, no es nada nuevo". Incluso hubo quienes le recordaron su pasado en PlayBoy y ella comentó: "Amé mis años en PlayBoy".Luego, le tocó contestar sobre sus hábitos sexuales. Una de las preguntas fue "¿cuán importante es el sexo?" y no dudó en asegurar: "Bastante"."¿Haces el amor todos los días? ¿Cuántas veces?", fue la consulta de un usuario y sin dudarlo, Farro respondió: "Las veces que me den ganas". Y otro internauta quiso saber: "¿Cuál es el horario que más te gusta hacer el delicioso?". Sin pelos en la lengua, Mónica confesó: "No hay horario".En medio del intercambio con sus fans, la mediática también contó detalles de su relación con Herrera. En ese sentido le preguntaron si es feliz con su pareja y ella expresó: "Somos felices, no las 24 horas de los 365 días, pero disfrutamos de cada momento".Por otro lado, también fue consultada sobre la posibilidad de abrir su vínculo con el personal trainer y hasta si se animaría a ser una pareja swinger, pero la artista fue tajante: "Nunca compartiría a una persona que amo".