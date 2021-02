"Volviendo a caminar": emotivo video de Karina Gao, cocinera de "Flor de equipo"

El cuadro de salud de Karina Gao, quien se desempeña como cocinera en Flor de Equipo (Telefe), se había tornado muy complejo, dado que estando embarazada contrajo coravirus y la afectó a tal punto que debieron dejarla en coma inducido. Con los días fue manifestando signos de evolución y hoy compartió con sus seguidores un video en el que se la puede ver de pie.La integrante del equipo de Florencia Peña después de semanas muy difíciles peleando por su salud, si bien sigue internada, ahora se encuentra en una sala común, dado que salió de terapia intensiva donde la mantuvieron varios días para tenerla bajo control y desde allí grabó un video dando pequeños pasos."Estos días estoy con poca conectividad porque me agarran ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina. . . un cocktail de emociones que con la hormona del embarazo, se hizo un rejunte interesante", reveló a todos sus seguidores, colegas y amigos por Instagram, junto al tema Despacito e Luis Fonsi, el cual utilizó en su clip para indicar que está recuperándose paso a paso y sin prisa.

A continuación, Gao lanzó con alegría: "No les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, empezamos la rehabilitación muscular. El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes" y aseguró que su bebé en gestación está bien de salud y no corre peligro, pese a las complicaciones que surgieron previamente en sus pulmones.Si bien continuará internada unos días más para seguir el curso de rehabilitación en el Sanatorio Otamendi, Karina finalizó: "Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras. Si no hubiera sido por ustedes... me atesoro todo esto en el corazón. Soy realmente muy afortunada de tenerlos" y añadió con humor: "Pasito a pasito, ya llegará momento de bailar".