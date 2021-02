Carmen Barbieri se recupera de las secuelas que le dejó el coronavirus

Luego de una prolongada internación, y de haber sido inducida a un estado de coma farmacológico por las complicaciones que le generó el coronavirus, Carmen Barbieri fue dada de alta hace unos días, y ya se encuentra en su casa.De todos modos, la actriz todavía no está en condiciones de retomar su agenda laboral, que incluye las grabaciones de MasterChef Celebrity y las funciones de la obra “Un estreno o un velorio”, junto a Flavio Mendoza, con quien tuvo un cruce antes de que le confirmaran que era Covid positivo. Verónica, más conocida como “Penka”, asistente y amiga de Barbieri, informó que la capocómica se encuentra “cada vez mejor, recuperándose en su casa con médicos domiciliarios”, pero que la secuela más importante que presenta es “una irritación en las cuerdas vocales” producto de la intubación.“Se encuentra en reposo, pero de a poco se va a ir recuperando, va muy bien”, añadió la asistente de la actriz, quien es reemplazada esta semana en MasterChef Celebrity en las primeras grabaciones por su hijo -exparticipante y ahora host digital- Federico Bal.“Vieja, dale. Ponete las pilas y mejorate. Ya está. Además, no sé más qué cocinar”, le expresó el actor a su mamá en el debut del programa el lunes, por la pantalla de Telefe.El propio Federico había sido el encargado de comunicar que su madre había sido dada de alta, y lo hizo con una foto de una videollamada entre ambos, dado que él se encontraba aislado por haber estado en contacto estrecho con Paula Chaves, invitada a MasterChef.“Con una enorme felicidad, quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a los médicos y a todo el personal de la Clínica Zabala, que la cuidó todo estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día, manteniéndome informado de su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo”, contaba Bal en su posteo.“También quiero hacer llegar un profundo agradecimiento a los amigos, colegas, familiares, periodistas, y especialmente a miles de personas que no conocemos personalmente, pero que estuvieron pendientes minuto a minuto, con una oración, una palabra de aliento, un mensaje, brindándonos su apoyo y todo ese cariño que llega y se siente fuerte”, añadió, y contó que la está acompañando a la distancia.Este miércoles, Bal compartió en sus historias de Instagram que su hisopado dio negativo, por lo que seguramente a la brevedad pueda ver a su madre.“Ya vamos a poder abrazarnos como corresponde. Te amo, mamá. Estamos muy felices y agradecidos. Y por favor, sigan cuidándose mucho”, concluía en el posteo donde se veía a una sonriente Carmen.Barbieri fue ingresada el 20 de enero en la clínica Zabala y estuvo más de tres semanas luchando contra complicaciones respiratorias que generaron un traslado a terapia intensiva, donde se requirió el coma farmacológico inducido. Asimismo, la actriz contrajo una bacteria intrahospitalaria que había complicado su cuadro.