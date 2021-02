Contó que ella y sus hermanas sufren tripofobia: de qué se trata

De repente, Sofía "Jujuy" Jiménez vio una imagen que emitieron al aire en Informados de todos (América); un hombre con el brazo repleto de abejas, una al lado de la otra."¡¡Ayyy no, saquen esa imagen por favor!! ¡¡No aguanto, me hace muy mal!!", exclamó Jujuy, muy alterada. Ante la mirada atónita de sus compañeros, la conductora hizo una revelación que no esperaban: "Mis hermanas y yo sufrimos tripofobia".Entonces, la conductora aprovechó la oportunidad para remarcar que el trastorno no es una tontería y que afecta muchísimo a las personas que lo padecen. "Por favor, se sufre mucho. Yo no lo tengo tan desarrollado, pero mis hermanas si ven esto se pueden llegar a desmayar. A ellas les dan unos ataques tremendos", sentenció.¿Qué es la tripofobia? El miedo o repulsión generado al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente orificios pequeños y rectángulos muy pequeños.