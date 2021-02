Covid: "La Mona" Jiménez se dio la vacuna para mayores de 70 años

El cantante de cuarteto Carlos "La Mona" Jiménez se vacunó hoy contra el Covid en Córdoba, donde comenzó la campaña evacuatoria para los mayores de 70 años, y con su turno dijo que él "no puede ser un VIP" porque es un artista "del pueblo", e invitó a todos aplicarse la vacuna "sin miedo"."No puedo ser un VIP porque soy del pueblo, acá estoy muy contento y muy feliz", afirmó el popular interprete del cuarteto cordobés, quien narró las expectativas que tuvo en las últimas horas para darse la vacuna."Gracias a Dios me vacuné, tras once meses de haber estado encerrado", afirmó Giménez, quien precisó anoche solo durmió dos horas, porque "estaba ansioso".Si bien comentó que también estaba "con miedo esperando el momento" de vacunarse, en declaraciones a radiales enfatizó que ahora está "feliz" y recomendó que "todo el mundo se vacune porque es necesario".Tras esperar su turno y aplicarse la vacuna, "La Mona" contó: "mi corazón palpitaba, pero ahora sé que a voy a tener un poquito más de libertad, y ya me anoté para la segunda dosis, estoy encerrado hace meses".De todos modos, no solo recomendó vacunarse si no "seguir cuidándonos".El cantante llegó a las 8 de la mañana al Centro de Convenciones cordobés donde espero junto al resto de las personas para recibir la primera dosis de la Sputnik V.