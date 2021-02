Mirtha cumple 94: “jamás pensé llegar a esta edad, es un milagro”

El cumple 94 de Mirtha Legrand se trata de un verdadero acontecimiento, ya que no hay antecedentes, a nivel mundial, de que una figura de estos kilates y de su edad continúe trabajando y haciendo gala, por otra parte, de una plenitud mental y una respuesta física que nos sorprende e impacta desde todo punto de vista.Es que la "Chiqui" es la "Chiqui", una estrella de gran sensibilidad, gracia, talento y enorme compromiso con su actividad profesional.La diva cumple 94 años en medio de una emergencia sanitaria que azota a todo el mundo y que hizo y sigue haciendo estragos con la población mayor, los más afectados por esta terrible historia. Por otra parte, viene de experimentar pérdidas familiares que hicieron mella en su corazón; en primer término, su hermano "Josecito" (el gran director de cine Martínez Suárez) y luego su hermana gemela, "Goldie".Pero también sufrió la partida de su yerno, Marcos Gastaldi, así como también el fallecimiento prematuro de una entrañable y querida amiga de la familia, la relacionista pública Sofía Neiman.Tiempos duros, decíamos, para Mirtha, que sobrellevó estoicamente sin poder trabajar durante todo un año, pero que romperá para Semana Santa, en un regreso a su inveterado ciclo, compartido durante el 2020 por Juanita Viale. De modo que por ahora Mirtha no cede la posta y continuará en la tele los domingos, mientras que su nieta, se dice, hará la conducción de la mesa de los sábados.Por más que había decidido, desde un principio de la pandemia, evitar contactos con el periodismo, atendió, por espacio de algunos minutos, con la amabilidad que la caracteriza, la requisitoria de-¿Cómo vive este momento tan especial para tantas instancias de la vida afectiva y profesional?-“Es un verdadero milagro. Y soy rigurosamente honesta en mi apreciación: ¡jamás pensé en poder llegar a esta edad! Es la mía, no tengo dudas, una vida milagrosa”.-Y este panorama, Mirtha, que lo pueda plasmar en su carrera, conlleva un plus aparte de enorme significado.-Por supuesto, a esta edad sigo activa y con el cariño del público. No tengo otra cosa que acotar esto: ¡Gracias, Dios mío!-Sabemos que, si bien, no puede adelantar mayores detalles en relación con su esperado retorno televisivo, ¿cómo se lo imagina? ¿Qué cosas fantasea con este retorno?-Las que siempre han marcado mi carrera profesional. Espero con mucha alegría y pasión mi vuelta.-¿Qué tipo de país se imagina para las próximas generaciones? ¿Qué cosas le gustaría que podamos alcanzar como metas?-Sueño con una Argentina donde no exista más la grieta y que todos, absolutamente todos, tiremos para el mismo lado.-Parecido a aquel sueño que tenía Martín Luther King (líder de los derechos civiles en Estados Unidos) de poder reunir en torno a una mesa a los esclavos y los esclavistas.-Lo que añoro, profundamente, es que en algún momento podamos sacar a flote, definitivamente, este país tan maravilloso. Fuente: (Crónica).-