La foto de Guillermina Valdés en la que se mostró escotada y al natural

Con un total de 2,4 millones de seguidores, Guillermina Valdés se mantiene muy activa en redes sociales. La artista suele compartir distintas fotos o videos relacionadas con su trabajo, con sus emprendimientos o bien de los looks que elige a diario. Y lo que es una constante es que los usuarios siempre terminan llenándola de elogios.En la tarde del lunes la actriz decidió mostrarse al natural y compartió a través de la sección de historias una selfie en la que posó sin maquillaje y con una remera escotada. Junto a esto sentenció; “Una piel sana y bien hidratada no necesita makeup”.Hace algunas semanas Guillermina Valdés cautivó a todos sus seguidores al posar muy sonriente luciendo un body animal print. Junto a las imágenes que resaltaron su escultural figura, la artista dejó un contundente comentario referido a la importancia de cuidarse con el ejercicio y las comidas.“Con 43 an?os, uno creeri?a que tiene ma?s respuestas que preguntas, ma?s certezas que dudas. Sin embargo, a veces la realidad es diferente y eso no me incomoda”, comenzó diciendo, para luego sentenciar que está totalmente convencida de que “la actividad fi?sica libera endorfinas y eso hace que uno se sienta muy bien“. Fuente: (LaCien).-