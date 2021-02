Carmen Barbieri fue dada de alta y su hijo compartió conmovedora foto

Luego de varias semanas de angustia, este sábado Federico Bal pudo al fin anunciar que su mamá, Carmen Barbieri, había sido dada de alta tras estar internada por una neumonía agravada por coronavirus."Con una enorme felicidad quiero contarles que mamá ya está en su casa, de alta. Agradezco de todo corazón a todos los médicos y todo el personal de la Clínica Zabala que la cuido todos estos días con un enorme cariño y gran profesionalismo, que me contuvieron y me acompañaron día a día, manteniéndome informado sobre su evolución y que lograron curarla de este virus tremendo", comenzó el mensaje de Fede Bal en las redes, donde publicó una imagen de su mamá a través de una videollamada, recién salida del sanatorio.Fede también agradeció especialmente a los amigos, familiares, colegas, periodistas y miles de personas que, a pesar de no conocerlo a él ni a su madre personalmente, estuvieron pendientes "minuto a minuto, con una oración, una palabra de aliento o un mensaje brindándonos su apoyo"."Todo ese cariño que llega y se siente fuerte. ¡Gracias de corazón!", expresó con mucho sentimiento el actor."Hoy lamentablemente la acompaño virtualmente, pero ya vamos a poder abrazarnos como corresponde. ¡Te amo vieja! Estamos muy felices y agradecidos, y por favor, sigan cuidándose mucho", concluyó la publicación de Fede, quien está aislado por precaución tras el coronavirus positivo de Paula Chaves, quien visitó los estudios de MasterChef Celebrity 2, donde él es host digital.Días atrás, Federico Bal había relatado lo ocurrido con su madre una vez que salió del coma farmacológico y compartió sus sensaciones: "Me decía 'tengo que cocinar'. Yo le decía que primero tenía que curarse. El trabajo y todo va a esperar así que, por suerte están todos muy contentos en Telefe esperándola", detalló en declaraciones a Implacables sobre el deseo de su madre de poder estar en MasterChef Celebrity 2, reality que comenzó a grabarse apenas días después de que ella fuera internada. Fuente: (LaCapital).-