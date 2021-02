Barby Silenzi y El Polaco, juntos en la noche porteña: ¿se reconciliaron?

El primer acercamiento entre Barby Silenzi y El Polaco desde que anunciaron su separación oficial, fue apenas días atrás en un restaurante. En ese momento, después de que se filtraran las fotos de la cena, el cantante aseguró que el vínculo con su ex era muy bueno y que seguían siendo amigos. Pero hace unas horas, otra foto de los papás de Abril en la noche porteña volvió a encender las alarmas. ¿Están reconciliados?El Polaco y Barby, muy juntos en un restó el fin de semana. (Foto: Instagram)En la imagen, que compartió un amigo en común de la dupla, se los ve juntos en una mesa con otras personas pero sorprendió un detalle: están uno al lado del otro, compartiendo una copa de champagne ¡y abrazados! El sorpresivo encuentro, en una reconocida parrilla de Villa Urquiza, se dio horas antes de que el cantante se presentara en un show y aunque se encargaron de borrar las fotos horas después, no tardaron en filtrarse.El cantante y la bailarina son papás de Abril. Ella dejó el hogar familiar para irse a un departamento con la nena. (Foto: Instagram/@elpolaco)Aunque la ruptura hizo que la bailarina abandonara el hogar con sus hijas para mudarse a un departamento, no sería raro que la pareja volviera a intentarlo. Así lo dio a entender el ex MasterChef Celebrity la semana pasada.“Uno nunca sabe, nos seguimos amando, yo a ella la sigo amando, y creo que ella a mí también”, aseguró sin cerrar ninguna puerta y añadió: “Que estemos separados no quiere decir que no tengamos una excelente relación. Nosotros fuimos amigos antes de ser novios. Yo la quiero mucho a la flaca, es una genia”.El Polaco no cerró las puertas a una renconcilación con la bailarina.Además, tratando de dejar atrás los rumores y versiones que lo vinculaban a una fan, el Polaco dio detalles de lo sucedido durante su reciente gira por Santa Fe: “Mili es una amiga desde hace 16 años. Nada que ver. Yo esa noche fui con mis amigos, nunca estuve con una mina. Yo ya estaba separado, pero no voy a ser tan garca: primero que sigo enamorado de Barby, mi corazón es de ella”. Fuente: (tn)