El Pocho Lavezzi le ganó el juicio a Yanina Screpante por el departamento

Donación

El Pocho Lavezzi le ganó a Yanina Screpante un juicio por el departamento de Vicente López que le pertenece y que estaba siendo ocupado por su ex pareja desde hace dos años. Si todo empezó con una demanda de la modelo contra el futbolista reclamando un resarcimiento económico por los ocho años que estuvieron juntos, la Justicia terminó fallando en sentido contrario, por lo menos en primera instancia.En Los Ángeles de la Mañana contaron los pormenores del caso: “Ya hay una sentencia judicial en primera instancia a favor del Pocho Lavezzi para que Yanina Screpante deje ese departamento. Obviamente, la modelo va a apelar, pero no son tan buenas noticias porque ya lo ganó en primera instancia. El Pocho Lavezzi quiere que le pague todos los gastos, tras dos años viviendo ahí, el alquiler y todo lo que usufructuó durante ese tiempo, aparte de que se vaya”, empezó explicando Ángel De Brito.“En realidad, cuando ellos se separan, ella tenía su propio departamento, pero este era más lindo, más amplio y, en ese momento, ella queda ahí, porque nunca se había resuelto del todo. Obviamente, estuvieron ocho años juntos, fue un concubinato, vivieron juntos, ella decoró el departamento y lo acompañó por el mundo, dejó su carrera por él, él quiso tener hijos en su momento, ella no”, aportó Yanina Latorre, amiga de ambos.Y agregó: “Él tiene una casa en el country Highland que ella le remodeló a él, y este departamento es, para el Pocho, una migaja, un tipo que tiene una fortuna incalculable, y tiene además una casa increíble en José Ignacio, y dijo ‘No me va a sacar el departamento’, que está a nombre de él. Él, en un momento de su relación con ella, le hizo una donación muy importante de dinero en efectivo, de 1,5 millones de dólares, lo que para él era un mes de su sueldo”.“¿Y por qué motivo se lo donó?”, le preguntó Nancy Duré.“Para protegerla, él es un tipo muy generoso”, le contestó Yanina.“La resolución de la jueza Mariana Valentini, del Juzgado de Familia n°1 de Pilar, dice que se rechaza a Yanina Screpante en forma total el pedido de retribución de las dos casas, es decir que los dos años que vivió en el departamento del Pocho lo hizo sin derecho, destacando que no tenía hijos, que tenía casa propia, que no tenía impedimento para trabajar, resuelve la jueza y que, además de todo, omitió en su demanda (porque fue ella la que la inició) informarla de la compensación extrajudicial que el Pocho le había dado, que es este 1,5 millones de dólares que había contado Yanina. La resolución de la jueza fue notificada a todos ayer, y obviamente, la abogada de Screpante va a apelar”, leyó Ángel.“Porque ella lo que reclama es una compensación económica por los ocho años que estuvieron juntos”, cerró Yanina. Fuente: (ElTrece).-