Música a orillas del río Paraná: David Albornoz y su tributo a Luciano Pereyra

El artista paranaense David Albornoz participó en numerosos escenarios como “Cosquin” y “Soñanado por Cantar”, donde deslumbró con su voz.

Este jueves, realizó un tributo a Luciano Pereyra por la pantalla de Elonce TV junto a Luciano Curbero y “Juanma”, que lo acompañaron con la guitarra.



“En el 2018 comencé con el tributo y hace poco se sumaron los chicos. Nos cruzamos en varios lugares, son personas muy humildes y me acompañan mucho. Lucho también canta y lo hace de manera excelente”, expresó a Elonce TV el joven artista.



Al ser consultado sobre su voz parecida, comentó que “siempre me dijeron que cantaba igual a Luciano Pereyra. Al principio no me gustaba mucho, pero después empecé a probar sus temas y se dio lo del tributo”.



Nota completa en el video.