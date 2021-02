Seguidores elogiaron a Alejandra Maglietti por su “look” a puro brillo

En la actualidad Alejandra Maglietti es sin duda alguna una de las periodistas más bellas y seductoras de la TV en la Argentina. No solo los encantos físicos de la rubia han flechado a millones de fanáticos. Gracias a su arrolladora personalidad ella también ha arrasado corazones.Día a día la modelo y presentadora enamora aún más a los más de 1,6 millones de seguidores que cosecha hasta la fecha en Instagram. Con cada deslumbrante post que ella realiza en su red social logra acaparar la atención de todos tan solo en instantes.Hoy, una vez más y como de costumbre, la mediática volvió locos a los usuarios de las redes sociales. Todo fue gracias a una espectacular postal que compartió entre sus historias de IG, luciendo un hipnótico outfit, con el que presumió al máximo su cuerpazo.Se trata de una cautivante selfie (en primer plano), que Alejandra Maglietti se tomó en el set de grabación a puro derroche de seducción. En el autorretrato la famosa posó de mirada profunda, sonrisa tímida y con un top de escote generoso y brillantes, que dejó boquiabiertos a todos.Como si no le hubiera bastado con robar las miradas a todos gracias a su deslumbrante historia, instantes después la popular argentina también compartió un video en el que dejó a la vista su look completo, el cual incluía chaqueta y pollera de lentejuelas.Alejandra Maglietti no desaprovechó la ocasión para consultar a sus admiradores sobre el look que llevaba. “¿Qué les parece?”, preguntó. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en responder.Los seguidores de Maglietti reaccionaron rápidamente a su video y no dudaron en llenarla de halagos. Fuente: (LaCien).-