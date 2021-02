Vicky Xipolitakis habló de la enfermedad por la que no puede tener hijos

Vicky Xipolitakis culpó a Javier Naselli por la enfermedad que le impide tener hijos y responsabilizó a su exmarido por la condición que sufre.La modelo se quebró al explicar el problema de salud que atraviesa y se comunicó con el juez que sigue la separación del banquero para presentarle las pruebas.El descargo de Xipolitakis pide "por favor háganle llegar este mail al Juez Lucas Aón ya que es el responsable de llevar mi triste causa... Sr juez, le quiero hablar de persona a persona, porque usted a parte de ser la ley es humano y tiene corazón como yo. Estoy pasando por un estrés bastante fuerte, poniéndome una coraza de mamá súper poderosa para que nada le llegue a mi hijo , lo logre , siempre con una sonrisa y mucho amor , pero por adentro sufro y acá están los resultados, pensé que no me iba a pasar pq me siento una mujer fuerte, pero no soy un robot y reventé por dentro; Hoy me enteré de esta triste y shockeante noticia, que mis OVARIOS DEJARON DE FUNCIONAR y tampoco producen más óvulos , POR EL ESTRÉS que vengo acumulando y pasando (tragando angustias e injusticias ) y ven muy difícil la posibilidad de poder volver a tener hijos (con todo lo que amo a los nenes y deseaba formar la familia feliz que tanto soñaba), y tendría que tomar medicamento de reemplazo hormonal hasta los 51 años, le quiero escribir todo en este mail porque para mí la salud es el límite , y quede escrita mi lucha en el Poder Judicial Argentino , porque justicia hasta el momento con nosotros no hubo. Adjunto las fotos : (de MI doctora, de mi terapeuta y el último estudio donde se ve que No tengo reserva ovarica.)"."SUFRI VIOLENCIA, embarazada sufrí violencia ,internada en los EEUU por violencia, nace Salvador y sufrimos violencia , me separé por violencia , denuncie por violencia , pedí ayuda muchas veces (911, etc) por violencia , somos víctimas de violencia y siempre estuvimos desprotegidos..... ¿cómo puedo estar tranquila como mamá si todo lo que pide Naselli se lo dan rápidamente y nosotros pasan los meses y no tenemos respuestas (ya pasaron 2 años). Javier Naselli, xasado y enamorado unicamente de la plata, hombre sin corazón, economista frío y calculador , pero pensé que con amor podría mejorarlo , pero no lo logré (y entendí que era porque está mentalmente enfermo, porque yo sigo creyendo que con amor todo se puede)", agrega Xipolitakis en el documento difundido por Primicias Ya.Vicky Xipolitakis se quebró al contar la enfermedad por la que no puede tener hijos y culpó a Javier Naselli: "Reventé por dentro". Foto: Instagram.Vicky Xipolitakis se quebró al contar la enfermedad por la que no puede tener hijos y culpó a Javier Naselli: "Reventé por dentro". Foto: Instagram.La modelo contó también que "Naselli me cruzó antes de la hora pautada de la visita ,y me hablo, incumplió con la ley y la cautelar, y sólo contestaron tengan cuidado la prox, así no vuelve a pasar ??????? Tenía q estar Muerta para q sea un hecho contundente, yo hoy puedo hablar pero muchas mujeres no pudieron. Cual es la justicia argentina ? Y si lo hacía yo ? Que pasaba ? En la vida para Naselli todo es un número o apariencias , lo que hacía con nosotros; obviamente economista multimillonario con distintos tipos de trabajos, algunos se saben , por ej (banquero de UBS, alquila todas sus propiedades que tiene por el mundo , trabajos en conjuntos con clientes e inversionistas, hoteles , licitaciones, etc y con gastos de 5 tarjetas de crédito promedio 20 mil a 60 mil dólares mensuales por tarjeta (cuando estaba conmigo) , más 6 caballos que los mantiene como hijos, que solo viven y viajan donde va el calor porque son de polo , más su Ferrari, y autos q saca de leasing. Y otros trabajos que no se saben, como por ej : prestar y mover plata y cobrar comisiónes. el era el único que mantenía todos los gastos de casa ,como tb la de EEUU , ya que a mí me prohibía trabajar y sólo tenía q acompañarlo a todos lados , cortándome toda posibilidad de crecer en mi trabajo"."Y luego quede embarazada ,así que mi vida cambio más todavía , porque vivía para cuidar a mi pancita, fui mamá y toda mi vida cambio rotundamente.... Hermoso porque encontré a mi gran compañero de vida , mi hijo , que fue él que me sanó el corazón , pq conocí el amor más hermoso , puro y verdadero ; pero ser mamá es un trabajo duro porque te quedas sin vida para formar la del bebe , dedicada exclusivamente a su crianza diaria (24hs)", agregó Vicky.Xipolitakis aclaró que "aparte de criarlo tengo que mantenerlo (nunca , pero nunca le baje la calidad de vida a Salvador, no porque pueda , sino porque hago lo imposible, hasta darle absolutamente todo como fue criado, lo tuve, tengo y tendré como el príncipe que es, gracias a mi familia , canjes y que hoy me encuentro trabajando , ojalá me dure pq mis trabajos son esporádicos y no son sueldos elevados comparados con los de Naselli, el se casó conociéndome muy bien ( la madre dedicada que soy, la persona y mi economía), ahora no se que pretenden de mi ????? Lo único que me queda claro , es su constante extorsión para que le saque la causa penal y ahí dice que arreglamos los alimentos , me dicen 'un juez nunca te va a dar más $ de lo que él gana' ( palabras textuales de Naselli y su abogada) pero eso es justicia??????????? Me descompone vivir así. ¿Esos son los derechos del Niño, con la misma calidad de vida que el padre le tiene que dar?"."Que quede claro q para mí no quiero nada, nada de él ,si algo me corresponde que se lo de a Salvador, todo a su nombre, quiero q mi hijo sea feliz siempre y no corra riego nunca a su lado , a mí ya bastante daño me hizo; Hoy los únicos que ganan son los abogados, a los que les conviene estirar todo..... Es una vergüenza e injusto la cuota de alimentos que están pasando, dictaminada por el Poder Judicial , porque un ex abogado no contestó, vencieron los plazos y pagamos nosotros los platos rotos?, determinando el 50% cada uno de los gastos o se creen que yo tengo los ingresos de Naselli ?, en que se basaron????, modificar esto puede tardar años!!!!!! ... ( y encima fue solo luz gas agua y obra social , pero Usted creer que la casa solo tiene esos gastos) ... ????? 50 mil pesos qué pasa mensuales cobra la mujer que me ayuda a mí en la casa , es la misma que tengo que tener para que esté en la visita junto a la asiste social con el Padre, y lo pago yo. ( más su comida , transporte etc). Y no tuve mas opción de salir a la calle a trabajar en plena pandemia , poniendo en riesgo a todos los de mi alrededor , ya q mis padres son de riesgo , y mi mamá es la única persona q me puede ayudar con bebé cuando no estoy en casa , y lamentablemente termine contagiándome de COVID . Gracias a Dios fue leve y no contagie a nadie. (Otra vez nuestra salud corrió riesgo). Todo es un estrés , el padre que se dedica a COIMEAR a todos!!!!!, hasta a la asiste social ( me dijeron que está al tanto usted de este episodio tb ) “no importa lo q el Juez diga de honorarios , vos ayúdame en los escritos que te ayudo $, palabras de Naselli” , ya no se en quien confiar...... y no veo resultados de ningún lado. Y en el medio está mi hijo!!!!!, si pasa algo quien se hace cargo ?????? La misma pregunta que hago siempre y nadie me la contesta. Realizan tb Estrategias mediáticas haciéndome quedar mal públicamente e injustamente usando al bebé , la madre de Naselli escribiendo cartas en tv y nunca vino ahora pero antes tampoco lo hacía..., yo siendo la conocida no contestando nada publicamente para cumplir con la ley. Sinceramente me angustia vivir así. Siempre Naselli nos quiso dejar en la calle (1er intento cambio de cerradura del dpto, 2do Intentó, que la dueña cancele el contrato de alquiler , que gracias a Dios no lo hizo la Sra. ) pero ahora se termina el contrato y Nos están por desalojar porque se debe la mitad del dpto q no puedo pagar, Depto q eligió , arregló y pagaba Naselli (que dejo todo tirado por separarme y denunciarlo, y se la agarro con el bebé , igual las visitas para el son un cumplido, un trámite, a un padre q le importara su hijo nada de esto existiría . Mis ingresos son para la vida diaria y permanentes gastos del bebé , mi vida es para mi hijo , todo lo q tengo y lo q no tb, gracias a Dios tengo la gran contención en todo sentido de mi familia , pero me da mucha vergüenza que pase todo esto, y si nos desalojan, una pregunta que no me deja descansar ? , donde iría junto a mi hijo cuando nos desalojen, con todas nuestras pertenecías? , Y quién se va a hacer cargo? Ayúdeme por favor , piense como si fuera una hija suya y póngase en mi lugar. Muchas Gracias y perdón, pero vengo sufriendo bastante , ya me repercutió feo en la salud , soy una mamá desesperada y preocupada por un padre enfermo mentalmente, que hasta el momento sigue sin tratarse y ve al bebe. Quiero vivir en paz y feliz Junto a mí hijo. Haga JUSTICIA por favor!!!!! Victoria Xipolitakis", cerró la modelo. Fuente: ElTrece