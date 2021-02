Polémica por un tuit de Rial tras la internación de Brandoni por coronavirus

Confirmado: los flota flota no previenen el #coronavirus — JORGE RIAL (@rialjorge) February 16, 2021

Qué infame reptil sos, Rial. No sos digno ni de lamerle la suela de los zapatos al Beto Brandoni. A vos el coronavirus no te ataca porque tiene miedo de contagiarse, infeliz @rialjorge https://t.co/P644pNIABP — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 17, 2021

Luis Brandoni dio positivo de coronavirus y fue internado en el Sanatorio Anchorena, en el barrio porteño de Recoleta. Allí permanece en observación por ser paciente de riesgo dada su edad.A las pocas horas de conocerse la noticia, el conductor televisivo Jorge Rial ironizó en Twitter: "Confirmado: los flota flota no previenen el coronavirus".El posteo aludió a las imágenes que circularon después de la protesta del 17A del año pasado, donde se ve al actor y al ex secretario de Medios, Hernán Lombardi, sosteniendo un flota-flota, de modo tal de preservar el distanciamiento social. En esa manifestación se reclamaba contra la reforma judicial.El tuit de Rial generó rechazo en las redes sociales, al punto de convertirlo en tendencia.Uno de los que se manifestó fue Fernando Iglesias, que le contestó: "Qué infame reptil sos, Rial. No sos digno ni de lamerle la suela de los zapatos al Beto Brandoni. A vos el coronavirus no te ataca porque tiene miedo de contagiarse, infeliz".Pero además, la polémica transformó en tendencia a la fallecida actriz Beatriz Salomón", dado que muchos usuarios de la red social recordaron el disgusto que le causó a la vedette, luego de que se hiciera pública la cámara oculta que, en 2004, mostró a su entonces marido, Alberto Ferriols, pidiéndole sexo a travestis a cambio de cirugías plásticas.El productor Carlos Rottemberg contó al diario La Nación que Brandoni "no tiene compromiso pulmonar" y podría recibir el alta en las próximas horas.Por el contagio, el Multiteatro Tabaris, donde protagoniza "El acompañamiento", suspendió la obra."Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19, se suspende momentáneamente la temporada teatral de El acompañamiento hasta nuevo aviso", informaron desde la cuenta del teatro. Fuente: (ElCronista).-