La foto que desmiente los rumores de crisis con el Pollo Álvarez

La imagen que la concinera subió a sus redes echaría por tierra los rumores de una crisis de pareja con el conductor. Tefi Russo compartió una foto junto al Pollo Álvarez en su cama, en medio de los rumores de separación entre ambos.“Ya no sabemos si salir o hacer cama (bueno, cama)”, escribió con picardía Tefi junto a la imagen, donde se los ve a ambos abrazados en la cama.El Pollo Álvarez está atravesando un momento de crisis con la cocinera de Los Expertos, Tefi Russo. A poco más de un año de casarse, están pasando por un momento difícil después de la convivencia total por la pandemia de coronavirus y así lo reconoció el conductor.Algunos de los indicios fueron detectados por usuarios en las redes sociales, ya que el conductor y la conductora ya no comparten posteos juntos hace un mes, indicó. La publicación que más dudas sembró sobre una posible ruptura fue la publicación del periodista en un hotel de Buenos Aires, que hizo especular que tal vez el comunicador habría abandonado la casa que comparte junto a su esposa.Sin embargo, el Pollo Álvarez habló por primera vez del tema con la periodista Paula Varela: “Me dijo que quizá no estén pasando el mejor momento, que como a muchas otras parejas, obvio el tema de la cuarentena y la pandemia les hizo mella”.“Pero están juntos y siguen conviviendo. Nunca se fue de la casa, y si a veces duerme en un hotel como postea en sus redes, es porque hace muchos programas y eventos en Capital y no se vuelve hasta Tigre. La están peleando en una situación difícil”, concluyó la panelista.