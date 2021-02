Alfano se defendió de las críticas tras hablar de su romance con Menem

Graciela Alfano habló sobre la historia de amor que había tenido con Carlos Saúl Menem cuando fue presidente de la Argentina, y con Diego Armando Maradona.En ambas ocasiones, contó sus amoríos luego de que los hombres murieran y esto ocasionó que las redes estallaran en críticas contra la ex vedette. Muchas personas consideraron que revelar sus amoríos en esos momentos de “duelo” es “inoportuno”.Molesta por las críticas que recibió en su contra, Alfano aclaró la situación en una entrevista con Luis Novaresio, por Radio La Red. “Es lo que pasó en mi vida, no lo invento, es así”, comenzó diciendo la ex de Matías Alé.“Si lo dice un varón, si lo dice Coppola, hay como una cosa canchera, ahora si lo dice Alfano, es una desubicada, es interesante esa mirada”, observó el conductor radial.“Es muy interesante cómo empiezan a brotar estas cosas, en la superficie parece que hubiéramos dejado el medioevo. Si fuera el político que está diciendo, todo el mundo lo aplaude. Ahora es una mujer, que el agravante que tiene esta mujer es que no solamente tenía más poder que sus hombres en su momento, porque Menem era presidente hace dos minutos y yo era sex symbol de este país, y lo segundo era que yo no necesitaba ningún poder económico”, analizó la actriz.“Entonces no se entiende cómo esta mujer, pensó y dijo lo que se le dio la gana. Debería ser la bandera de los que dicen ’qué bueno los derechos de la mujer’, pero resulta que cuando esta mujer hizo lo que se le dio la gana con su cuerpo y contó sus vivencias, que por otro lado ya se habían contado, pasa esto”, continuó según reprodujo“Lo interesante es que se mueva, que estas expresiones misóginas, del medioevo, anacrónicas, esas mentes que atrasan, salgan a la luz, porque es la forma de verlo. Lo importante es comunicar”, concluyó Alfano.