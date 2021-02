Actriz llegó de vacaciones y encontró su casa hecha un desastre

Marcela Kloosterboer estuvo mucho tiempo disfrutando de su familia lejos de su país. La actriz se fue a Estados Unidos primero a visitar a su papá que está instalado en Miami, encuentro que se postergó hasta fin de año por la pandemia de coronavirus.Además, estuvo en Hawaii con su hermano, viviendo unas vacaciones de ensueño, como ella misma se encargó de mostrar en sus publicaciones.En su regreso al país y a su casa, la actriz no la pasó tan bien porque se encontró con una inesperada sorpresa que la va a afectar en su día a día. Marcela mostró su hogar por dentro, con bolsas de cemento y de material porque está en obra. La mamá de Juana y Otto dio a entender que los albañiles se iban a encargar de dejarla lista antes de su llegada, pero eso no sucedió.“Bueno acá llegué a mi casa y miren ¡lo que es mi casa! ¡Caos! Bueno… Supuestamente iba a estar la obra terminada para cuando llegara…pero no pudo ser. Así que a vivir en obra…”, disparó la actriz mientras mostraba el interior de su casa totalmente desilusionada. Fuente: (Eltrece)