“Siento que Carlín nos está cuidando”, dijo la ex pareja del actor

Carina Galucci abrió su corazón y contó cómo fue ser la compañera de Carlín Calvo. A dos meses del fallecimiento del actor, su ex pareja recordó sus primeros años de noviazgo, señaló cuáles fueron los motivos que los llevaron a la separación y cuál fue la etapa más difícil del protagonista de Amigos son los amigos (Telefe / El Nueve). “Después de su segundo ACV pasó a ser un hijo más”, confesó.En declaraciones radiales, reflexionó sobre su presente, ya sin la presencia física de su ex marido. Si bien Carina y Carlín terminaron su relación amorosa 2010 (antes del segundo Accidente cerebro vascular del artista), ella nunca dejó de cuidarlo. “Hoy me siento perdida porque él ocupaba un 100% de mi vida”, reconoció.“Exactamente hace diez años atrás, cuando tuvo su segundo ACV no se recuperó jamás, él quedó como en un estadío de niño. Nos hablaba y nos reconocía”, comentó Galucci según reprodujo. Y luego agregó: “por suerte ahora estoy recordando momentos más lindos, no esos momentos tristes, y tengo la sensación de que nos está cuidando permanentemente”.Además, durante la entrevista la mamá de Facundo y Abril Calvo rememoró aquellos primeros tiempos con quien supo ser uno de los galanes más codiciados de la Argentina. “Los dos primeros años de pareja novio, no novio, para mí fueron traumáticos. Porque era como un juego, estaba con Carlín Calvo y decía bueno, cuánto me va a durar, mañana no lo veo nunca más”, afirmó.Por otro lado, también declaró que uno de los costos de sostener ese vínculo fue el dejar de lado su vocación: “Él decía que no soportaba a las actrices. Ahí resigné mi deseo de ser actriz por estar con él”.Carina Galucci expuso algunas de las causales por las que matrimonio con Carlín Calvo había llegado a su fin. “Hubo un poco de desgaste, infidelidades. Cosas que son entendibles a la distancia”, comenzó relatando para luego agregar: “se había producido un desgaste importante, estaba muy pendiente del trabajo, si lo llamaban o no. El hecho de separarnos era algo muy fuerte, dos años antes de la separación yo venía pidiéndole una distancia, y él no quería saber nada”.Por último, la aliada incondicional del actor, aquella que claramente trascendió las fronteras de la unión en el registro civil, se refirió a su actual situación sentimental. “Estuve un tiempo en pareja, pero después…yo sé que la presencia de Carlín es muy fuerte para la persona que te acompaña. Más allá de lo que representaba Carlín para el mundo, la gente, para mí siempre fue alguien significativo en mi vida… Hay muchas cosas que dejé ahí en el camino por elección, quizás ahora vuelva a la actuación” concluyó. Fuente: (Exitoína).-