Floppy Tesouro habló de los rumores de romance con Tommy Dunster

Floppy Tesouro se refirió a los rumores de romance entre ella y Tommy Dunster. En diálogo con Exitoína, la actriz negó categóricamente el supuesto “nuevo amor” con el ex modelo. Además, la artista que terminó su relación con el empresario Rodrigo Fernández Prieto hace aproximadamente dos meses, le confirmó a este medio que no está en pareja con nadie.Todo comenzó en Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece), cuando Mariana Brey afirmó que la modelo estaba iniciando una relación con el ex conductor de Versus (Telefe), quien actualmente también está separado.“Floppy ya no está sola”, apuntó la periodista con determinación. Y luego agregó: “Me contaron que hace dos jueves atrás, en un restaurant de la costanera… Floppy y Tommy Dunster intercambiaron teléfonos. Sé que están charlando y que estuvieron ahí, acurrucaditos”.En este contexto, este portal le consultó a la influencer sobre la veracidad de los dichos de la angelita. “¡Nada que ver!” señaló en primera instancia la mamá de Moorea. “Mariana Brey dio una información errónea, sin consultar. Le llegó y lo dijo, pero es mentira”, continuó.Luego, la intérprete de Ojo por ojo, relató qué sucedió esa noche en Roldán, la parrilla en donde sucedió el encuentro entre los protagonistas del falso enamoramiento, publicó“... Nos saludamos en un restó, como cualquiera puede saludarse con un colega e intercambiar palabras después de mucho tiempo de no cruzarse.”, explicó la ex participante del Cantando (El trece). En ese orden, Floppy sentenció: “Sólo eso, no hay ningún tipo de romance ¡Estoy sola!”. Y por último, expresó un deseo: “Que se pueda aclarar la realidad”.