Barby Silenzi renovó por completo su look, tras separarse del Polaco

La bailarina fue a la peluquería y renovó por completo su look: Barby dejó atrás su larga cabellera lacia y se cortó el pelo arriba de los hombros.Feliz con su corte, al que le marcó sutiles ondas, Silenzi lo estrenó el viernes por la noche, en una salida nocturna con amigos."Hoy no hay chance a una reconciliación. Nosotros tuvimos un montón de idas y vueltas, y llega un momento en el que hay que poner un punto final, tomar una decisión, porque cuando tenés hijos es un problema. A ellos también les tenés que dar una seguridad y no ir y venir a cada rato", sostuvo Barby Silenzi en Los Ángeles de la Mañana, categórica sobre su separación del Polaco.