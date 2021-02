Sergio Lapegüe dejó la sala de terapia intensiva: "De a poco voy saliendo"

En su cuenta de Instagram, Lapegüe escribió: "Hola, amigos queridos. De a poco voy saliendo. Hoy es un gran día, desde que vine a hisoparme aquel domingo 24 de enero y quedé internado. Desde ayer estoy sin oxígeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los kinesiólogos"."Queri?a compartir este momento, despue?s de 19 di?as de pelea contra el Covid. Ya deje? la sala de terapia intensiva. Gracias a los me?dicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza. Todos pusieron ese enorme granito de pasio?n y de amor que me esta? ayudando a respirar", completó.El periodista acompañó sus palabras con un video en el que expresó: "Creo que es viernes, dos de la tarde serán, más o menos. Terapia intensiva. Mis bolsitos... Me dan de alta de terapia intensiva. Que alegría. Voy a pasar a una habitación común. No puedo creer que haya pasado casi 16, 17 días acá acostado"."Recién, el médico, que me hizo caminar un poquito, me dice: 'Hace unos días estabas hablando con 'el Barba' y ahora estás caminando'. Gracias a Dios. Gracias", finalizó.El conductor de TN se encuentra internado desde 25 de enero. Regresaba de sus vacaciones en República Dominicana y tenía previsto descansar los próximos días en Buenos Aires, antes de retomar su agenda laboral el primero de febrero. Pero sus planes cambiaron drásticamente: al sentir dolor de cuerpo, especialmente en la espalda, y tener algunas líneas de fiebre, se le realizó un hisopado y, como se trataba de un paciente de riesgo por ser asmático, decidieron dejarlo internado a la espera de los resultados. Ese mismo día a la noche, dieron con el diagnóstico y, desde entonces, permanece ingresado en el sanatorio."Silencio. Solo siento los pasos de los tremendos servidores públicos que van de un lado a otro por el pasillo del Covid-19. Médicos, enfermeros, personal de limpieza, de servicio a la habitación, que se arriesgan cada minuto para que los pacientes puedan cursar esta enfermedad tan desconocida como rara, de la mejor manera sin secuelas", describió en uno de sus primeros mensajes, antes de que su situación se complicara.Los primeros días de febrero, una tomografía reveló que tenía los pulmones inflamados. El cuadro se completó con altas temperaturas y una oxigenación deficitaria. Por eso, se decidió su traslado al área de cuidados intensivos.El miércoles, también en su cuenta de Instagram, Lapegüe compartió su alivio por sentirse mejor: "Estoy cursando el día 17 de internación. Hoy me siento mejor, por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia. Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí, en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos".