Wanda Nara posó con un enterizo cavado y 6 grados bajo cero

Wanda Nara no descansa ni un segundo y sabe cómo ser centro de conversación en las redes. Cuando aún se comenta su nuevo modelito Gucci North Face, una campera bomber oversize con el famoso logo de la marca italiana que sale casi 2000 euros, la mujer de Mauro Icardi acaba de mostrarse en el balcón nevado de su casa en París ¡en traje de baño! Sí, como lo estás leyendo: los seis grados bajo cero no detuvieron a Wanda a la hora de posar con un enterizo negro cavado.Como abrigo usó un plumón en color bordó y el complemento final fueron las botas apre esquí de la marca francesa de lujo Louis Vuitton. Ya se sabe que, en materia de marcas caras, Wanda Nara siempre lleva la delantera. Además, en el posteo, la empresaria dueña de Wanda Nara Cosmetics, deja entrever que en unos días más revelará un secreto. Cuando quiso decir que marca es la enteriza que lleva puesta, solo agregó unos puntos suspensivos y el famoso #comingsoon.En pocas horas, la imagen de Wanda Nara bajo cero, había logrado casi 90.000 likes y los típicos comentarios que suele recibir cada vez que se nuestra sexy. “Divina, siempre marcando tendencia, “La reina“ y “Que belleza por favor“ son solo algunos de los textos.Pero esta foto no fue la única que generó cierta intriga en el feed de Instagram de Nara Icardi. Hace algunos días, se mostró con un sensual body con detalle de plumas en los breteles anunciando que se viene algo importante con su marca beauty. ¿Qué traerá la rubia entre manos?Madre de cinco hijos y manager de su marido, es innegable que la hermana de Zaira Nara tiene energía para todo. Su pasión por el mundo de la moda, además, queda evidenciada en cada uno de los momentos que comparte con sus más de 7. 400.0000 followers, quienes esperan ansiosos sus nuevos looks.Imposible de contar es la cantidad de veces que ha mostrado su inmenso vestidor en donde sobresalen una infinidad de carteras firmadas por Hermés, Dior y Chanel en todos los tamaños y colores.¿Lanzará una colección cápsula en las próximas horas? Solo habrá que esperar el próximo posteo. Fuente: (tn).-