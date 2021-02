Twitter suspendió la cuenta de “El Presto” por alusiones al crimen de Úrsula

Twitter suspendió la cuenta de Eduardo Prestofelippo, más conocido en el mundo de las redes como Presto, a raíz de los comentarios que vertió allí sobre el femicidio de Úrsula Bahillo, que causaron el rechazo generalizado. Horas antes de sus tuiteos, se había reunido con Patricia Bullrich, quien había celebrado que se dedique "a manifestar sus ideas, sin ser políticamente correcto".Prestofelippo es cordobés y edita el portal Data 24. Conocido en Twitter por sus críticas al kirchnerismo, sumó repudios a granel con sus opiniones sobre el femicidio de Rojas.Escribió tres tuits pretendidamente irónicos: “Seguro que si Úrsula le hablaba con E a su asesino, se salvaba”; “A mí me hicieron creer que con lenguaje inclusivo y con el Ministerio de la Mujer esto se solucionaba. Hemos sido engañados”; y “Defienden un gobierno que libera femicidas y violadores”.Úrsula fue apuñalada por su ex pareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez y el femicidio causa profunda indignación por los antecedentes del victimario y las denuncias que la joven había realizado.El joven había saltado a la fama con un comentario dirigido a Cristina Fernández de Kirchner: "Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera, junto con tus crías políticas, en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo”.Aquel tuit amenazante también había concitado repudios, incluso, luego del hecho, allanaron su domicilio y estuvo detenido. Posteriormente, fue liberado ya que no se hallaron motivos para ser imputado. Cruzó un límite con el crimen de Úrsula y las denuncias de usuarios llevaron a la suspensión. Fuente: (Página12).-